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Павел Казарин
Павел Казарин
ЖурналистВсе статьи автора

Российская Федерация - голый король

2.7т

Предполагаемый отравитель Скрипалей оказался подполковником ГРУ. Так утверждают сотрудники The Insider и Bellingcat. И теперь все обсуждают профессионализм российской разведки, пишет Павел Казарин для "Крым. Реалии".

Журналисты выяснили, что Анатолий Чепига, который успел исповедатьсяМаргарите Симоньян под именем "​Руслан Боширов"​, родился в Амурской области России. Закончил училище на Дальнем Востоке, служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ. Трижды побывал в командировке в Чечне и награжден званием Героя России – предположительно, за войну в Украине.

Все это удалось выяснить из открытых источников. Фотографии на сайте училища. Список выпускников, награжденных "золотой звездой". Выписки из системы "Российский паспорт". В завершение, Чепигу опознали его односельчане, до которых добрался журналист "Коммерсанта".

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Оказалось, что их загранпаспорта, официальные легенды и места выдачи документов подготовлены так, что не дают ответы, а напротив – вызывают вопросы. Выясняется, что главное российское разведывательное ведомство неспособно прикрыть своих оперативников от обычного журналистского любопытства. На этом фоне привычная демонизация российских спецслужб начинает выглядеть как избыточный комплимент.

И теперь социальные сети вновь состязаются в конспирологии. Ищут источник сливов. Войну спецслужб. Многоходовочки. Хотя вполне возможно, что мы вновь имеем дело с простой некомпетентностью.

Причем, пример ведь не уникальный.

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Правда о ГРУшниках вскрылась

Примерно год назад в российских медиа выходило подробное интервью бывшего сотрудника телеканала "Россия" Дмитрия Скоробутова. В котором он довольно предметно рассказывал о внутренней кухне главного российского рупора пропаганды.

Шеф-редактор "Вестей" жаловался на свою зарплату в 900 долларов. Рассказывал, что его подчиненные редакторы получают по пятьсот долларов. Что их оклады сопоставимы с окладом дежурной у эскалатора.

Экс-пропагандист сетовал на отрицательный кадровый отбор. Что профессионалов выкидывали ради чьих-то "дочек". "Интриги, кумовство, унижения, алкоголизм", – это прямая цитата из его интервью. Когда он пытался что-то возражать руководству – ему отвечали, что на канале нужны "люди-функции, а не творческие единицы".

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И это, быть может, наиболее показательно.

Потому что раздутые бюджеты российской "оборонки", спецслужб и пропаганды – это реальность. Ровно в той же степени в какой реальность – это коррупция в России. Та самая, которая все эти суммы с многими нулями списывает на сторону.

На выходе получается ситуация, когда заработки "причастных" исчисляются сотнями тысяч, а "непричастных" – несколькими сотнями долларов. Мы все время думаем, что российскую пропаганду делают хорошие мозги за большие деньги. А в итоге оказывается, что все это готовят поденщики, занимающие у коллег до зарплаты.

И что заставляет нас думать, что это проблемы одного конкретного ведомства? В том ведь и штука, что подобное соотношение – это история про систему в целом. А ее правила, в свою очередь, могут работать повсеместно.

И потому – да. Российская Федерация умело создает себе имидж. Пугая цифрами и репутацией. Но как только кто-то начинает приподнимать завесу – оказывается, что по улице прогуливается все тот же голый король.

Ну и пускай.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Павел КазаринПавел Казарин
Тема
Отравление Скрипаля
Место
Россия
Источник
Источник:Крым.Реалии
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Скотный Двор расея населен быдлом. Быдло - это основа селекции и отбора так называемых "специалистов". Ну, их отбирают и готовят из тупого расейского немытого быдла. Это все равно что из говна лепить пулю. Налепили много и настреляли много. Теперь вся Срана Аленей в говне и воняет. Это причинно-следственные явления.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Рашисткая Педерация не голый король, а голый БОМЖ!
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