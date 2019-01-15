Россия выходит из ПАСЕ? В Госдуме пригрозили радикальным решением

Комитет Госдумы РФ по международным делам предложил не направлять делегацию РФ для участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом заявил на заседании глава комитета Леонид Слуцкий, отметив, что речь идет о работе в 2019 году, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что в ассамблее так и не были приняты регламентные поправки об исключении санкционных норм, позволяющих лишать полномочий национальные делегации.

24tv.ua

"А это было главным критерием, своеобразной поворотной точкой для смены нашей позиции", — подчеркнул глава комитета.

Поэтому, по его словам, "нет никаких оснований возвращаться в ПАСЕ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы не проголосовала за упрощение введения санкций в отношении России. Таким образом, делегации РФ не дали безнаказанно возобновить свои права, утерянные в 2014 году после аннексии Крыма.

На это заявление Россия отреагировала жестким ультиматумом и заявила, что может выйти из СЕ, если Парламентская ассамблея не откажется от "ущемления прав национальных делегаций".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.