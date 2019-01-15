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Россия выходит из ПАСЕ? В Госдуме пригрозили радикальным решением

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Комитет Госдумы РФ по международным делам предложил не направлять делегацию РФ для участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом заявил на заседании глава комитета Леонид Слуцкий, отметив, что речь идет о работе в 2019 году, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что в ассамблее так и не были приняты регламентные поправки об исключении санкционных норм, позволяющих лишать полномочий национальные делегации.

Россия выходит из ПАСЕ? В Госдуме пригрозили радикальным решением

24tv.ua

"А это было главным критерием, своеобразной поворотной точкой для смены нашей позиции", — подчеркнул глава комитета.

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Поэтому, по его словам, "нет никаких оснований возвращаться в ПАСЕ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы не проголосовала за упрощение введения санкций в отношении России. Таким образом, делегации РФ не дали безнаказанно возобновить свои права, утерянные в 2014 году после аннексии Крыма.

На это заявление Россия отреагировала жестким ультиматумом и заявила, что может выйти из СЕ, если Парламентская ассамблея не откажется от "ущемления прав национальных делегаций".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
ПАСЕНовости России
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кожедуб Руслан, Ты дебил хоть разок бы назвал "эхспердов"",вдруг они все рагульские или пшеки,тогда и базарить не о чем.
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Васильев Александр
Васильев Александр
Скатертью дорога! Фашистам не место в европейских институтах!
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