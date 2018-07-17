4 года тому назад над Донбассом руками российских военных был сбит малазийский Боинг, следовавший по маршруту Амстердам-Куала-Ампер. Погибло 298 пассажиров. Из них – 80 детей. – ред.

К сожалению, нынешний мир расколот. И расколот он даже не на тех, кто считает, что Боинг сбили российские военнослужащие и на тех, кто считает, что Россия не сбивала Боинг. Мир расколот скорее на тех, кому это абсолютно безразлично. Кто с одной стороны понимает, что это сделала Россия, но готов закрыть глаза ради коммерческих интересов. И наконец, на тех, кто искреннее считает и знает, имея общие доказательства или представления о том, что это сделала Россия.

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Говорить о какой-то единой позиции мира, к сожалению, невозможно. Но те, кого можно считать руководством мира или руководством основных ведущих западных стран, то я полагаю, что эти люди выводы для себя сделали. Пусть они не всегда об этом официально заявляют, но они знают, что это сделала Россия. Тем более, что Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию. И это очень важно, ведь фактически это документ, на основании которого Россию можно привлекать к ответственности. Мы сейчас опускаем разные юридические нюансы, но ЕСПЧ в итоге должен был принять сторону истцов. В тот день, когда было выдвинуто обвинение со стороны Австралии и Нидерландов, истцы подали иск против России, требуя компенсировать моральный ущерб за погибших родственников. Счет идет на несколько миллиардов долларов.

Во-вторых, как мы помним, рано или поздно будет уголовный суд в Нидерландах, возможно даже в ближайшие несколько лет, который судя по всему, будет заочно судить непосредственных участников в уничтожении Боинга. К большему сожалению, там не будет первых лиц российского государства, Путина и Шойгу. Почему Шойгу, спросите? Без него этот Бук просто не мог выйти из военной части. Так же как и без согласия президента Путина.

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Но когда я смотрю, что России все это сошло с рук на чемпионате мира по футболу, и когда под проливным дождем только Путин получает зонтик, а президенты Франции и Хорватии мокнут, то я понимаю, что мы еще очень долго будет идти к тому, чтобы получить на скамье подсудимых, даже посмертно, главных виновников этой трагедии.