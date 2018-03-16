"Я же их, любезный мой, лично покалечил. Как требуется, так и покалечил. Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь тело пополам — человек околеет. А душу разорвешь — станет послушней, и только. Нет, нет, таких душ нигде не подберешь. Только в моем городе. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянныедуши. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души. Нет, нет, жалко, что они невидимы."

© Е. Шварц. "Дракон"

Вчера представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал выпад главы британского военного ведомства в адрес России:

"Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского Минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции.

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Все это лишь подтверждает не только ничтожность обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих обвинителей.

Великобритания давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций".

В этой цитате прекрасно все: и стиль, и интеллект, и мировоззрение.

Расскажите об этом, товарищ генерал, господам Усманову, Дерипаске, Абрамовичу, Шувалову и другим "лондонским страдальцам".

Речь, очевидно, идет об этом высказывании. Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, комментируя обвинения постпреда России при ООН Василия Небензя, что одним из наиболее вероятных источников происхождения отравляющего вещества "Новичок" может быть сама Великобритания, посоветовал России "отойти и заткнуться".

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Другой представитель России, замглавы МИДа Сергей Рябков, в ответ на требование Великобритании и других государств НАТО предоставить в Организацию по запрещению химического оружия досье на нервно-паралитическое вещество "Новичок" заявил:

"Разработки отравляющего вещества с названием "Новичок" не велись ни в СССР, ни в России. Я хочу заявить со всей возможной определенностью, что никаких программ по разработке отравляющего вещества под названием "Новичок" ни в СССР, ни в РФ не было".

Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка", так прокомментировал на моей странице в Facebook высказывание Рябкова:

"Если СССР и Россия не работали над программой "Новичок", то почему же власти арестовали меня в 1992 году за статью о его разработке, испытании в Московских Новостях? Там ведь я лишь в общих чертах охарактеризовал "Новичок". Полтора года велось следствие и во всех документах там говорится о "Новичке". Все равно влепили обвинение о разглашении гостайны. Тов. Рябков, нельзя же так откровенно лгать. Нехорошо".

Вчера были опубликованы два интервью Вила Мирзаянова — здесь и здесь. По его мнению, отдавая приказ на использование "Новичка" для очередного ритуального устрашающего убийства, на этот раз на территории Великобритании, "в Москве были уверены, что следы вещества никто не обнаружит. Этого "препарата" официально не существует, он не упоминается ни в одном из списков Организации по запрещению химического оружия. Почти 30 лет никто не занимался его разработкой. Для меня очевидно, что в Москве рассчитывали на то, что их никто не поймает".

Таким образом, мы видим в словах российского генерала ярчайший пример откровенного вранья.

А с кого, спросите вы, товарищ генерал берет пример? Оказывается, со своего главнокомандующего. Убедитесь сами. На иллюстрации ниже — вундервафля — "чудо-оружие" (Wunderwaffe), которым совсем недавно некий человек, похожий на президента России, привселюдно пугал весь мир.

На верхнем фото — "убийца американских современных и перспективных авианосцев", якобы российская гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон".

На нижнем фото — гиперзвуковой самолет Boeing X-51A "Waverider", разработанный в США в 2005 году, и совершивший первый полет в 2010 году.

Презентация вражеской компании "Боинг" была просто вполне мирно украдена, и в нее для пущей убедительности неискушенного подведомственного населения добавлены субтитры на русском.

После аннексии Крыма, за 4 года Путин успешно прошел славный путь от члена G-8 до мирового изгоя.

С таким главнокомандующим и генералами у России, несомненно, прекрасное будущее.

Ура, товарищи!