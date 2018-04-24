"России нет": Зубов рассказал о "куске"

Современная Российская Федерация представляет собой "кусок бывшего Советского Союза".

"Россия пока не воскресла", - сказал в интервью "Обозревателю" российский историк, оппозиционный политик Андрей Зубов.

Отвечая на вопрос, почему сегодняшняя Россия, давшая миру целый сонм гениев, сегодня не рождает гениев и предпочитает военную экспансию культурной, историк заметил: "Потому что это не Россия".

По его словам, "фактически экспансию ведет Советский Союз. Его нет, он закончился в 1991 году, но он не закончился. И не случайно Путин говорит, что "мы сохранили большую его часть под названием Российская Федерация".

"России пока нет. Есть кусок бывшего Советского Союза под именем "Российская Федерация". Поэтому и экспансия ведется советская – захват земель, навязывание воли, а не то культурное присутствие, которое осуществляет любой цивилизованный народ там, где хотят, чтобы он его осуществлял", - констатировал Зубов.

"Россия пока не стала культурным явлением, потому что Россия пока не воскресла. Россия пока остается кагэбэшной советской страной. К сожалению. Но мы чаем ее воскресенье, работаем для этого", - заверил оппозиционер.

Как писал "Обозреватель", ранее Андрей Зубов заявил: "Для Украины, Беларуси, России кириллица – органическая часть их культуры. В этом смысле переход на латиницу был бы абсурдной изменой своей культуре, изменой Кириллу и Мефодию".