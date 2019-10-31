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31 октября • обновлено в 07:43
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"У России нет права голоса": в НАТО ярко поставили на место Кремль из-за Украины

1.9т Читать материал на украинском

Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом НАТО.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своей речи перед курсантами Одесской военно-морской академии. По его словам, решение о вступлении страны в НАТО могут принять только 29 государств, входящих в Альянс.

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НАТО и Украина

НАТО и Украина

ТСН

"Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение. Потому что у нас иногда складывается впечатление, что Россия решает: должна быть Украина членом Альянса или нет. У России нет права голоса. У них нет никакой юридической основы, чтобы влиять на такое решение, поскольку это закреплено в документах, которые, кстати, подписала и Россия ... Каждый народ имеет право решать, частью каких договоренностей ему стать", поставил Столтенберг на место Кремль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Альянсе также заявили, что приветствуют меры по разведению сил в районе населенного пункта Золотое Луганской области.

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Персона
Йенс Столтенберг
Место
Украина
Тег
НАТО
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
В случае вступления в НАТО, Украина автоматически становится убойной скотинкой, которую отыграют в случае масштабных конфликтов. Пара ракет, вы и хрюкнуть не успеете. Так что, НАТО, это точно то, что вам надо.Западные политики не дураки, им выгоднее, чтобы ракеты были нацелены не на их территории.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Так в НАТО или перед курсантами (!) академии? Обоз пробил очередное дно!!
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Чан Джеки
Чан Джеки
да но в россии есть типа президент чехии и примьер венгрии и т.д. а нато по них проверку неведет.
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