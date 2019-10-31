"У России нет права голоса": в НАТО ярко поставили на место Кремль из-за Украины

Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом НАТО.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своей речи перед курсантами Одесской военно-морской академии. По его словам, решение о вступлении страны в НАТО могут принять только 29 государств, входящих в Альянс.

НАТО и Украина ТСН

"Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение. Потому что у нас иногда складывается впечатление, что Россия решает: должна быть Украина членом Альянса или нет. У России нет права голоса. У них нет никакой юридической основы, чтобы влиять на такое решение, поскольку это закреплено в документах, которые, кстати, подписала и Россия ... Каждый народ имеет право решать, частью каких договоренностей ему стать", – поставил Столтенберг на место Кремль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Альянсе также заявили, что приветствуют меры по разведению сил в районе населенного пункта Золотое Луганской области.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!