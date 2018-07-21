"России не существует": Невзоров оценил переговоры Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп ошибочно считает российского лидера Владимира Путина главой государства, который заинтересован в успехе и благополучии своей страны.

"Всякий, кто вступает в международный разговор с Россией, опирается на свой собственный, какой-то практический разумный, рациональный опыт... Он не понимает, что он беседует с иллюзией, с химерой, с магом, что такого государства не существует", - отметил российский журналист и публицист Александр Невзоров, сообщает "Эхо Москвы".

По его словам, встреча с Путиным является настолько абсурдной, как и сообщение о том, что "Трамп встретился с Сауроном".

"Это примерно по смыслу и по накалу абсурда одинаково. Притом, что мы видим, что Владимир Владимирович блистательно сделал бедного Трампа, но он бы сделал любого и сделает любого", – сказал Невзоров.

Журналист отметил, что нельзя сравнивать встречи Трампа с Путиным и главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Ким Чен Ын, тем не менее, представитель какой-то реальный, в отличие от России, которая абсолютно Гиперборея. Это страна, где нет логики, причинно-смысловых связей, причинно-следственных связей, где нет науки, где нет развития, где нет ничего, где есть только миф и непонятно куда устремленность. Все-таки Россия значительно более мифологическая и дикая страна, чем Северная Корея. Северная Корея – это, по крайней мере, какое-то рациональное, структурированное, понятное, примитивное зло. А Россия – это нечто совершенно иное", - заявил он, добавив, что все люди в присутствии Путина чувствуют себя идиотами.

При этом Невзоров уверен, что никаких результатов от встречи Трампа с Путиным ждать не стоит.

"Это вопрос некого личного опыта и вопрос возможности продемонстрировать крутизну. Мы же знаем, что еще это и требовалось как великое шоу – вытереть ноги о Трампа – для того, чтобы уйти от вопроса о пенсиях хотя бы на какое-то время", – пояснил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Трампа и Путина состоялась в Хельсинки 16 июля. Представители США остались недовольны главой Белого дома. Его называли "имуществом" президента РФ и критиковали позицию на пресс-конференции.