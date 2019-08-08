России не станет? В Москве высказались о возвращении Крыма

Украденный Крым может вернуться в состав Украины только в том случае, если Россия перестанет существовать.

Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает RT. Такой была реакция на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, Крым точно вернется под юрисдикцию Киева.

Аннексия Крыма crimea-news.com

Российский политик цинично сказал, что подобные высказывания Киева якобы не стоит воспринимать всерьез.

"Полуостров совершенно случайно оказался в составе Украины, и теперь справедливость восторжествовала", — утверждает Джабаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Россией Крым вернется в состав государства. Соответствующие слова прозвучали во время выступления перед крымскотатарской общиной в Турции 7 августа.

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