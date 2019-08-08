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России не станет? В Москве высказались о возвращении Крыма

2.1т Читать материал на украинском

Украденный Крым может вернуться в состав Украины только в том случае, если Россия перестанет существовать.

Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает RT. Такой была реакция на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, Крым точно вернется под юрисдикцию Киева.

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Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

crimea-news.com

Российский политик цинично сказал, что подобные высказывания Киева якобы не стоит воспринимать всерьез.

"Полуостров совершенно случайно оказался в составе Украины, и теперь справедливость восторжествовала", — утверждает Джабаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Россией Крым вернется в состав государства. Соответствующие слова прозвучали во время выступления перед крымскотатарской общиной в Турции 7 августа.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Как только чурка калмыкская Путин сдохнет Крым вернут))))))это Пушкину нужен Крым а народу России пох на Крым им не Крым а экономика нужна и нормальная жизнь
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дык к этому все и идет.Сам накаркал.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Джонсон Саймон Ф., Ни ты, ни твои дети, ни внуки не доживут до этого. Можешь спать спокойно.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Украина -страна недоразумение,созданная Ельциным по-пьяни,поэтому и живет, як пьяная шлюха-кто больше даст у того и сосет. И Крым,этой проститутке нужен,шо бы его запродать нато и панувать,пока не пропьет гроши или не украдут
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