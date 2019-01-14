''России не будет!'' Соловьев заговорил о распаде страны из-за Курил

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев забеспокоился из-за того, что спор о Курильских островах с Японией может положить начало распаду Российской Федерации.

Такое опасение он озвучил в диалоге с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Так какова будет судьба островов? Потому что ведь говорят: не дай Бог отдадим сейчас эти два острова, потом они потребуют часть Сахалина, потом отдадим Калининград. Так и России не будет!" — встревожено обратился он к Захаровой.

Однако спикер российского МИД назвала такие рассуждения информационной провокацией и заверила, что она якобы не имеет ничего общего с реальностью.

"Все эти спекуляции — это в ту же корзину относительно дестабилизации информационной обстановки, вбросов, так называемой информационной агрессии, информационной войны. Это все из этой же истории", — ответила она Соловьеву.

Мария Захарова Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.