''России не будет!'' Соловьев заговорил о распаде страны из-за Курил

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев забеспокоился из-за того, что спор о Курильских островах с Японией может положить начало распаду Российской Федерации.
Такое опасение он озвучил в диалоге с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Владимир Соловьев
Скриншот видео
"Так какова будет судьба островов? Потому что ведь говорят: не дай Бог отдадим сейчас эти два острова, потом они потребуют часть Сахалина, потом отдадим Калининград. Так и России не будет!" — встревожено обратился он к Захаровой.
Однако спикер российского МИД назвала такие рассуждения информационной провокацией и заверила, что она якобы не имеет ничего общего с реальностью.
"Все эти спекуляции — это в ту же корзину относительно дестабилизации информационной обстановки, вбросов, так называемой информационной агрессии, информационной войны. Это все из этой же истории", — ответила она Соловьеву.
Мария Захарова
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.
Японский посол Тоехиса Кодзуки 9 января был вызван в МИД РФ в связи с заявлениями Токио по договору о судьбе спорных Курильских островов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".
На Сахалине прошла акция протеста против передачи Японии части Курильских островов.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.