"России наступит п***ец": украинский писатель сделал резкое заявление

Россия умирает, и чтобы понять этот факт, не надо быть предсказателем.

Об этом заявил известный украинский писатель Лесь Подеревянский в интервью "Зеркало недели".

"Для меня очевидно, что мы, украинцы, рождаемся. И мне также очевидно, что Россия умирает. Такие вещи находятся в тесной взаимосвязи. И чем скорее России наступит п***ец, тем быстрее все у нас будет расцветать. Это взаимосвязано абсолютно. Так устроен мир", - подчеркнул он.

По его словам, здесь не надо быть Кассандрой, и так все видят эти процессы.

"И сколько бы сейчас не было ошибок у власти, у государства, я убежден, что общество со временем найдет в себе силы все это исправить и что-то изменить к лучшему", - заверил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинская писательница Оксана Забужко заявила, что Запад в 2014 году "облажался" перед Украиной, так как не смог признать агрессию России в полном объеме.