Администрация Дональда Трампа объявила о намерении США выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Свое мнение "Апострофу", почему Вашингтон пошел на такой шаг и отстаивает мнение, что Россия больше не представляет угрозу для США, высказал российский оппозиционер Константин Боровой.

При всех "надуваниях" Россия постепенно перестает быть участником мирового процесса. И не только в политическом смысле, но, как ясно по разным косвенным признакам, и в военном отношении. Страна, у которой нет современной электронной техники и технологий, не может обладать настоящим полноценным оружием.

Россия перестала представлять опасность для Соединенных Штатов, не потому что Путин отказался от агрессивной военной риторики, а потому, что всем понятно, что за этой риторикой ничего нет. Угрозы создать оружие, от которого американцы могут пострадать – это то же самое, что делал Ким Чен Ын, угрожая американцам ядерной войной, разрабатывал ракеты (с помощью России, между прочим). Однако американцы могли уничтожить всю северокорейскую ядерную и ракетную программу в течение нескольких минут. Примерно такая же ситуация сегодня с Россией: чем больше Путин "надувается" и угрожает, создает мультики с изображением ракеты, падающей на Флориду, тем меньше ему верят, тем яснее становится, что это в полной мере - блеф.

США необходимо переходить к решению военных проблем с серьезными оппонентами – с Китаем. Договор о ракетах средней и меньшей дальности сдерживает Соединенные Штаты в их стремлении сделать мир безопаснее. Идет подготовка нескольких соглашений с Китаем об ограничении стратегических вооружений. Сегодня Китай волнует Соединенные Штаты значительно больше, чем Россия.

И США выходят из соглашений с Россией, потому что это уже не Советский Союз, а страна, которая – по многим причинам – не представляет для них опасности. Грозные заявления Путина рассчитаны на внутреннее потребление. Все эксперты говорят, что это пустой блеф, что за такими заявлениями ничего не стоит и не может стоять. А через некоторое время и блефовать будет нечем, потому что Россия лишена доступа к современным технологиям и перестает быть для США и НАТО сколько-нибудь серьезным соперником в области вооружений.

Сегодня ракеты средней и малой дальности, о которых речь шла 30 лет назад, уже не представляют из себя опасности, уже есть очень мощные и очень точные противоракетные системы. Как говорят американцы, Россия фактически сама вышла из соглашения РСМД, проводя разработки в этой области и ставя на вооружение ракеты средней и малой дальности, которые фактически запрещены. Делать вид, что этого нет – беспечно и глупо.