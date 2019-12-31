России 15 лет назад придумали спецстатус в НАТО: всплыли секретные материалы

Правительство Великобритании предлагало сделать Россию ассоциированным членом НАТО в 1995 году.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на архивные документы, с которых сняли гриф секретности. Издание ссылается на предложение экс-министра обороны Малкольма Рифкинда, в котором говорится о возможности "создания новой категории ассоциированного членства в НАТО".

atlanticcouncil.org

Для обсуждения своей идеи Рифкинд встретился с премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором и членами Кабинета министров. В ходе обсуждения министр отметил, что Россию нужно привлечь к работе в НАТО, иначе она рискует снова вернуться к авторитаризму, а Запад может упустить "огромную историческую возможность".

"Секретный план, предложенный Рифкиндом, подразумевал, что Россия не будет иметь полноправного членства в Североатлантическом альянсе, однако сможет участвовать в его заседаниях в качестве "ассоциированного члена". Таким образом глава британского минобороны надеялся помочь тогдашнему российскому лидеру Борису Ельцину "сделать Россию более нормальной европейской страной", – отмечает издание.

Предложение не нашло поддержки среди других участников обсуждения. В частности, занимавший на тот момент должность канцлера казначейства Кеннет Кларк отнесся к перспективе расширения НАТО с подозрением и заявил, что подобные идеи нелепы.

Как писал OBOZREVATEL, на последнем саммите НАТО, который прошел в начале декабря 2019 года в Лондоне, Североатлантический альянс признал действия России одной из главных угроз для НАТО.

Также во время саммита генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заверил, что Украина и Грузия обязательно станут членами НАТО – это только вопрос времени.

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