Роскомнадзор заблокировал IP-адреса банков и платежных систем

Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon, которые принадлежат, в том числе, некоторым банкам и платежным системам.

В настоящее время заблокированы уже более 600 тысяч IP-адресов, сообщает Telegram-канал Mash.

Данные действия Роскомнадзора связаны с блокировкой мессенджера .

Отмечается, что на заблокированных адресах "сидят разные магазины, банки, платежные системы". Такие действия Роскомнадзора могут привести к проблемам у многих граждан.

Активист Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников в своем канале обратил внимание на сочетание выгрузки IP-адрес/маска подсети, что позволяет указать сразу блок IP-адресов: в первых трех записях "зашифровано" по 131 тысяче адресов, а в четвертой — 262 тысячи.

Он также добавил, что адреса заблокировали не по решению таганского суда Москвы, а по решению генпрокуратуры РФ.

Как сообщал "Обозреватель", Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.

Блокировка началась 16 апреля.