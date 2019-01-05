Російська пропаганда здулась!!!
Ця війна, на багато з чого відкрила очі геть по іншому, особливо, що стосується Росії. От, ніби ми її й добре знали, бо ж насправді прожили разом, фактично однією державою 70 років а ж ні, навіть спільна історія в СРСР не зробила нас однаковими з ними і ми так і не перейняли оту їх безмірну схильність до підлості та брехливості.
Ото ж й стало на початку 2014 для нас спочатку шоком, а потім й легким непорозумінням, як вони, оті наші вчорашні брати, з такою легкістю могли не тільки йти на нашу землю із зброєю в руках аби вбивати нас, але й ще й, оте все, що творилось навколо, так перебрехати, що просто на голову не налазило.
От і зараз, маю чергове здивування.
Насправді, вже неодноразово помічав, наскільки зміліла, ота хвалена російська пропаганда. Так, насправді, на початку війни то був потужний інститут, який реально промивав мізки неймовірної кількості населення і навіть не лише в Росії, але й далеко за її межами і от після низки викриттів їх брехливої сутності, що відбулись по всьому світові та після реакції на це з боку провідних світових країн, щодо створення інститутів (органів) в державі щодо протидії російській пропаганді, вона почала реально здуватись і відверто бити в штангу.
От і зараз, таке, у свій час відоме і поважне видання, маю на увазі, іще з часів СРСР, як "Военное обозрение" дозволяє собі розповсюджувати відверту брехню, так звані – фейки і при цьому посилатись на Едуарда Басуріна, ну це взагалі така неповага до свого імені, що лише посилання на Басуріна опускає оте "Военное обозрение" на рівень в рази нижче найгірших варіантів жовтої преси.
Ото ж, це брехливе створіння, із повністю підвладної Росії і нею ж контрольованої "ДНР" заявив, що нещодавно, від розриву міномету "Молот" на передовій загинули наші бійці.
Особисто перевірив цю інформацію, через свої канали та й повірте, що є певна когорта вітчизняних журналістів, які дуже уважно слідкують за цим насправді, неоднозначним озброєнням і якщо б насправді щось відбулось, то першими від кого б ми взнали про це так саме від них, а ні як, не від того недоумкуватого Басуріна, який насправді, не менш аніж 91% інформації почерпає саме з відкритих, українських джерел інформації, потім добряче прибріхує, перекручує половину і видає то все за "сводки ДеНееРії", які нібито добуті, якоюсь не існуючою насправді "розвідкою народної міліції".
Ото ж, ім’я, то велика річ, яка досягається роками кропіткої роботи і якщо, росіяни нині, так легко з ним розстаються, мараючи його об такий непотріб, як "думка представника "ДНР" Еді Басуріна", то це не та країна, що дорожить своєю репутацією, це не ті люди, до яких можна ставитись з повагою та увагою. Нажаль, саме такими стали сучасні росіяни, через їх нинішнє керівництво, з їх сьогоднішньою політикою, пропагандою і взагалі, поглядами на себе і життя, що вирує навколо.
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