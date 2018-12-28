МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Анатолий Кравчук
Анатолий Кравчук
Офицер ВС Украины Все статьи автора

Росія запустила нову стратегічну ракету ''Пшик''

693Читать материал на украинском

Уже не вперше, коли гучну презентацію президента Росії, відразу, як би не в той же день розкривають користувачі соцмереж.

Так, інформаційна ера, то не пусті слова, а реальність, яка нажаль, для отих дідів, з радянським минулим так і залишиться всього то – популярним мемом.

Так само, й нещодавня заява Путіна про ніби то над успішний запуск нового ракетного комплексу "Авангард" був відразу підданий не аби якому сумніву з боку фахівців, які дуже сумніваються у реальність його існування, як такого.

Новости
Новости Крымнаша. Всё плохое обязательно идет в комплекте с Россией

А тут ще й у соцмережах поповзла інформація про те, що в минулу середу, 26 грудня, американські розвідувальні супутники не фіксували жодного пуску ракет з полігонів в Оренбурзькій області, тим більше тих, які ніби то "успішно влучили в ціль" на Камчатці, як про те завірив світову громадськість маленький "Пу".

Ото ж, Путіна вкотре запідозрили в публічному обмані, а його військових, в дешевій імітації, які навіть не можуть запустити, якусь болванку, аби хоч спробувати трохи заплутати оту всевидячу американську розвідку ))).

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Анатолий КравчукАнатолий Кравчук
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги