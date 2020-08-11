Розгубленість українців щодо подій в Білорусі зрозуміла. Кого не підтримай – скрізь стирчать московські вуха. З одного боку авторитарний упир, а з іншого опозиціонери, які так і не визначилися в питання "Чий Крим?". Насправді, необхідно зрозуміти, що утримувати країну в совково-радянському дивосвіті Лукашенко міг тільки одним шляхом. Всі ці роки він знищував будь-який натяк на національне відродження білорусів, підміняючи його на свій фірмовий колгоспний шльор. Лукашенко винищив всю національну опозицію, викинув її з політичного поля, а потім маргіналізував саму ідею необхідності виходу країни з колоніального рабства. Іншої опозиції, крім тієї, що бігає до Москви в Білорусі нема. Так сталося в тому числі тому, що це результат цілеспрямованих зусиль Кремля і його вірного сателіта.

Ми маємо підтримувати людей на вулицях. Не політиків, які не бачать іншого виходу, як утримуватися в орбіті Росії, а людей, які не хочуть більше залишатися в неволі. Щоб вони сьогодні не думали про Крим, їх рух на повалення авторитаризму приведе країну до необхідності сепаруватися від Москви. Тому що намагаючись захистити білоруську залежність, Росія буде змушена вдатися до сили. Це поставить білорусів перед вибором. Справжнім вибором – бути вільними, чи бути комфортними для Москви. Рано чи пізно зв'язок між Росією та неволею буде ними усвідомлений. А це в свою чергу запустить процес національного відродження.

Що ж до висновків – фактично, сьогоднішня Білорусь це не тільки сценарій, якого Україні вдалося уникнути. Вона – нагадування про можливе майбутнє. Адже в Україні намагаються запустити ті ж самі процеси, які впроваджував Лукашенко – нівеляція національної ідеї, маргіналізація державницької опозиції та нав'язування приблатньонного фльору, як єдино можливого образу для наслідування. Покірна, не войовнича, постійно посередині та між крапельками Білорусь – це шлях до якого влада штовхає українців.