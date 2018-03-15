"Рос с крысами": появились подробности о детстве Путина

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер рассказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин в детстве рос в коммуналке, где были крысы.

"Он рос в коммуналке и с крысами, я — в бараке без отопления и электричества", — приводит заявление немецкого политика во второй части фильма "Путин" Андрея Кондрашова телеканал REN TV.

При этом экс-канцлер, которого связывают дружеские отношения с российским лидером, заверил, что ни он, ни Путин не забыли, откуда родом.

"Это весьма кстати в политике, когда в прежней жизни не все было легко. Есть, наверное, еще одна параллель: он говорил о своей матери очень-очень нежно и уважительно. Как и я о своей", — заявил Шредер.

По словам пресс-секретаря хозяина Кремля Дмитрия Пескова, Путин и Шредер могут подолгу "шутить друг над другом, раззадоривать друг друга".

"И дружеские отношения никоим образом не сказывались на том, как иногда жестко они могли вести разговор по спорным вопросам", — сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", Путин чуть не стал подрабатывать таксистом в Санкт-Петербурге после того, как ушел с работы из мэрии, когда его начальник Анатолий Собчак проиграл выборы.