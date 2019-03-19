Как Меркель: международник объяснила отставку Назарбаева

То, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, похоже на решение, которое в свое время приняла немецкий канцлер Ангела Меркель. Сейчас он делает такую же "рокировку", покидая должность.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучила эксперт по международным вопросам Ирина Верещук. Она отметила, что глава Казахстана давно собирался покинуть свой пост.

"Назарбаев уже давно собирался покинуть свой пост. Думаю, его партия останется влиятельной и это тоже такой реверанс, например как у Ангелы Меркель. Конечно, я не буду сравнивать демократию с автократией, которая есть в Казахстане. Немецкий канцлер тоже покинула лидерство в партии и до сих пор остается канцлером, но партия функционирует. Назарбаев делает такую же "рокировку", идя с должности. Его партия пройдет в парламент, когда будут досрочные выборы и это будет такой формализацией, чтобы "освятить" эти выборы и снова стать "большим", – сказала она.

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Мысли и позиции относительно того, кто будет вместо Назарбаева, были давно, уверена Верещук. Международник добавила, что он, возглавив орган по безопасности, будет возглавлять ситуацию в стране.

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"Вы знаете, что наследственность там очень важна в вопросе, кто придет взамен президента. Никаких демократических выборов не будет. Тем не менее, лидер сената сейчас будет исполнять обязанности до проведения выборов. Назарбаев будет над ситуацией, возглавив Совет безопасности", – отметила международник.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий. Соответствующее заявление он сделал во время обращения к народу в эфире республиканских телеканалов во вторник, 19 марта.

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