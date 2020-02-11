"Русофобия и бесы!" Родственница агента НКВД, которого Львов не отдает России, всплыла на КремльТВ

На российском пропагандистском телевидении выступила с обвинениями в адрес Украины племянница агента НКВД Николая Кузнецова. Власти Львова предложили обменять его прах на пленных украинцев, что вызвало бурю негодования в стране-агрессоре.

Россиянка прокомментировала скандал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", упрекнув Украину в русофобии и вандализме (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Памятник Николаю Кузнецову

"У меня всегда было такое чувство, что в этот раз может что-нибудь разумное появится в головах у тех руководителей державы украинской и они посмотрят реально на эти события. Меня в шок привело, что это стало предметом торга! Это вообще что-то небывалое! Это уже такая не только русофобия, это заклиненное сознание бесовское, обесовленное! То есть это духовное вырождение!" – разразилась возмущениями Елена Сакныне, не упоминая о том, что на территории страны-агрессора сейчас отбывают незаконное заключение множество украинцев.

Напомним, Николай Кузнецов – советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погибший 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков спецагента НКВД провели в 1959 году. В 2015 году имя Кузнецова было внесено в "Список лиц, подпадающих под Закон Украины "О декоммунизации".

Как сообщал OBOZREVATEL:

во Львове решили отложить рассмотрение вопроса о передаче родственникам в Россию останков агента НКВД Николая Кузнецова. Чиновники намерены сначала получить заключение от СБУ и МИД Украины.

При этом мэр города Андрей Садовый отметил, что пока в плену России находятся граждане Украины, рассматривать вопрос возврата останков агента НКВД невозможно.

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