Родом из СССР: названы две отличительные черты адептов Кремля

Современного адепта Кремля отличают две вещи - это вера в западный упадок и российский расцвет.

Об этом пишет в своей колонке для "Радио Свобода" журналист Павел Казарин.

"Западу предсказывают мигрантские бунты. Экономический крах. Исламский фундаментализм. Евросоюзу обещают распад. США - китайскую экспансию. Демократии и либерализма - кризис и вырождение", - объяснил он.

"И наоборот. В сознании адепта Кремля на руинах старого Вавилона вырастет новый Рим. Который сегодня только накапливает силы для финального рывка. А потому "надо только немного потерпеть", - добавил Казарин.

По словам журналиста, обе эти илюзии родом из СССР.

"Они прямо оттуда - из эпохи пятилеток и Госплана, гонки вооружений и холодной войны. Бытовая идея СССР - это вечные сверхусилия ради светлого завтра. И эту же идею проповедники Москвы пытаются снова поднимать на флаги", - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", Кремль придумал, как заставить россиян голосовать за Владимира Путина на выборах президента.