Родные хасидов, застрявших на границе с Украиной, потребовали вмешаться МВД Израиля

Юрий Сергиенко Мир 01:19, 17.09.2020 Обновлено: 01:35, 17.09.2020

У дома министра внутренних дел Израиля Арье Дери 16 сентября родные хасидов, которые застряли на украинско-белорусской границе, провели акцию протеста.

В основном среди митингующих были женщины и дети, пишет Newsru.co.il.

Они требовали от главы ведомства вмешаться в ситуацию, чтобы их родным разрешили въехать в Украину.

Родные хасидов, застрявших на границе с Украиной, устроили митинг у дома главы МВД Израиля.
Flash90

Также отмечается, что Дери 15 сентября обратился к украинским властям и призвал их впустить в страну хасидов, которые хотят отметить Рош ха-Шана (еврейский Новый год) в Умани.

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