Родные хасидов, застрявших на границе с Украиной, потребовали вмешаться МВД Израиля

У дома министра внутренних дел Израиля Арье Дери 16 сентября родные хасидов, которые застряли на украинско-белорусской границе, провели акцию протеста.
В основном среди митингующих были женщины и дети, пишет Newsru.co.il.
Они требовали от главы ведомства вмешаться в ситуацию, чтобы их родным разрешили въехать в Украину.
Также отмечается, что Дери 15 сентября обратился к украинским властям и призвал их впустить в страну хасидов, которые хотят отметить Рош ха-Шана (еврейский Новый год) в Умани.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.
На украинскую границу с Беларусью тем временем прибыли тысячи хасидов. С ними лично встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко и призвал уважать законы и правила Украины.
Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В частности, 15 сентября один из паломников попытался незаконно попасть на территорию Украины в обход пункта "Новые Яриловичи". Он получил запрет на въезд в Украину на 5 лет.
Для обеспечения порядка пограничники перекрыли дорогу военной техникой.
Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, а также МИД Израиля выступили за пропуск в Украину паломников-хасидов.
Израильская пресса написала, что сотни хасидов на границе между Беларусью и Украиной находятся "в нечеловеческих условиях".
Также на появились фото, как в лагере хасидов на границе образовалось много мусора. После того, как волонтеры Красного Креста начали убирать мусор возле своей палатки, их примеру последовали и некоторые из паломников.