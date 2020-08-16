Родной брат Трампа умер в Нью-Йорке: кем он был

В ночь с 15 на 16 августа в больнице Нью-Йорка умер родной брат американского президента Дональда Трампа, 71-летний Роберт Трамп.

Об этом лидер США сообщил в заявлении на сайте Белого дома, поделившись своей грустью по поводу потери близкого человека.

"Я с тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт мирно скончался сегодня ночью. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его сильно будет не хватать, но мы снова встретимся. Память о нем будет жить в моем сердце навсегда. Роберт, я тебя люблю. Покойся с миром", – написал Трамп.

Как сообщает CNN, два источника сообщили, что президент США позвонил в больничную палату брата поздно 15 августа, поскольку стало известно, что смерть Роберта приближается. Накануне Трамп-старший прибыл в Нью-Йорк, чтобы в последний раз навестить брата в Пресвитерианской больнице на Манхэттене.

Детали болезни Роберта Трампа не обнародованы. Известно лишь то, что он болел несколько месяцев и был госпитализирован в июне.

Роберт Трамп занимал должность исполнительного вице-президента Организации Трампа. В его обязанности в том числе входил надзор за казино Atlantic City.

Младший брат действующего президента США родился в 1948 году и был одним из четырех детей семьи. Был дважды женат, второй брак заключил в начале 2020 года. Перед смертью Роберт Трамп проживал в Миллбруке, Нью-Йорк, в долине Гудзона.

Как сообщал OBOZREVATEL, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Дональд Трамп мог бы стать главным претендентом на Нобелевскую премию мира за заслуги в сфере миротворчества. В частности за то, что при его посредничестве была достигнута договоренность о полноценной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

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