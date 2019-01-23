Родители заживо похоронили ребенка, заподозрив в одержимости. Жуткие фото

В Индии родители похоронили заживо ребенка, поскольку считали, что она одержима злыми духами.

Происшествие случилось в индийском городе Шахджаханпур, штат Уттар-Прадеш, передает Daily Mail. Похоронить ребенка потребовал священник, когда ей было всего 20 дней.

Тантрический жрец утверждал, что присутствие девочки в доме испортит паре жизнь. Сестра матери отнесла девочку к пруду и закопала ее, таким образом семья решила похоронить ребенка.

Плач ребенка услышал прохожий. Он вытащил замерзающего ребенка.

"Такая жестокость. Не представляю, как можно было бросить дитя в такой холод", — рассказал он.

Девочка находится в больнице в стабильном состоянии. Священнослужителя, отца, сестру матери и ее мужа арестовали. Мать скрылась.

Caters news agency

Caters news agency

Caters news agency

Caters news agency

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