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Родители заживо похоронили ребенка, заподозрив в одержимости. Жуткие фото

1.1тЧитать материал на украинском

В Индии родители похоронили заживо ребенка, поскольку считали, что она одержима злыми духами.

Происшествие случилось в индийском городе Шахджаханпур, штат Уттар-Прадеш, передает Daily Mail. Похоронить ребенка потребовал священник, когда ей было всего 20 дней.

Тантрический жрец утверждал, что присутствие девочки в доме испортит паре жизнь. Сестра матери отнесла девочку к пруду и закопала ее, таким образом семья решила похоронить ребенка.

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Плач ребенка услышал прохожий. Он вытащил замерзающего ребенка.

"Такая жестокость. Не представляю, как можно было бросить дитя в такой холод", — рассказал он.

Девочка находится в больнице в стабильном состоянии. Священнослужителя, отца, сестру матери и ее мужа арестовали. Мать скрылась.

Родители заживо похоронили ребенка, заподозрив в одержимости. Жуткие фото

Caters news agency

Родители заживо похоронили ребенка, заподозрив в одержимости. Жуткие фото

Caters news agency

Родители заживо похоронили ребенка, заподозрив в одержимости. Жуткие фото

Caters news agency

Родители заживо похоронили ребенка, заподозрив в одержимости. Жуткие фото

Caters news agency

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько сотен младенцев стали жертвами медсестры Амелии Дайер, которая забирала детей к себе в "семью", где те умирали от голода и передозировки наркотиками.

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Место
Индия
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