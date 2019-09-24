"Робокоп" их сделал! В Тунисе произошел казус "Слуги народа": как так вышло

В Тунисе во второй тур президентских выборов вышли два кандидата, считавшихся аутсайдерами предвыборной гонки и практически не связанных с политической системой страны.

Как пишет DW, наибольшую поддержку избирателей получили профессор правоведения Каис Саид (18,4%) и находящийся под арестом медиамагнат Набиль Каруи (15,6%).

Эксперт-международник Илья Куса уже назвал такие результаты "казусом "Слуги народа" в Тунисе.

Выборы президента в Тунисе

"Победа никому неизвестного профессора права Кайса Саида шокировала всех: и правящий уже много лет светский закостенелый истеблишмент, и системную исламистскую оппозицию, и даже молодых послереволюционных реформаторов", – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, самый вкусный "пряник", который обещал Саид в случае победы – это замена парламентских институтов в стране системой прямого представительства местных социальных групп через "революционный переход".

Выборы президента в Тунисе

Выборы президента в Тунисе

Отметим, что 61-летний эксперт по конституционному праву Саид, выступавший в качестве независимого кандидата, считается консерватором. В соцсетях он получил прозвище "робокоп" за то, что, в отличие от остальных претендентов на пост президента, говорит на литературном арабском языке, а не на тунисском диалекте, пишут СМИ.

Выборы президента в Тунисе

Выборы президента в Тунисе

Выборы президента в Тунисе

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне текущего года скончался 92-летний президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси. Он был экстренно госпитализирован, но медикам не удалось спасти его жизнь.

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