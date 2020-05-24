Как превратить холмы во множество маленьких равнин. И поколениями потом добывать себе пропитание. Было бы желание, настойчивость и трудолюбие...

Это фото рисовых террас Хунхэ-Хани в провинции Юньнань. В Китае рис выращивают примерно 7000 лет. Но есть небольшие трудности с выращиванием этого злака: он требует много воды. И хорошо, если поле ровное, а поблизости есть река, озеро или какой -нибудь другой водоем с пресной водой. Но вот что делать, если в распоряжении только холмы. Нет ничего проще - надо из холмов сделать много-много маленьких, но равнин. Именно так и сделали люди трудолюбивого китайского народа Хани.

Вручную, пядь за пядью, метр за метром они стали трансформировать ландшафт. Работы по обустройству рисовых полей начались 1300 лет назад. На склонах холмов стали появляться небольшие поля с чёткими границами. Террасы практически опоясывают все возвышенности. Вода из родников теперь надолго задерживается в искусственных водоёмах, что крайне важна для риса.

Была выстроена уникальная ирригационная система, позволяющая равномерно распределять воду (как родниковую, так и дождевую) по всем полям. Интересно то, что орошение полностью автономное и устроено так, чтобы верхний плодородный слой почвы не вымывался. Ведь малейшая неосторожность могла привести к печальным последствиям – разрушению хрупких стенок бассейнов и ирригационной системы, а также к вымыванию столь ценного верхнего слоя плодородной красной почвы.

Каскады рисовых полей спускаются прямо к берегам реки Хонгха. Тысячи зеркал наполнили долины. Вода рисовых полей, отражая солнечный свет, наполняет все окрестности изумительными переливами. Самый красочный участок полей находится на высоте от 1 до 2 км. над уровнем моря.

Террасы меняют свой вид в зависимости от сезона. После сбора урожая, с января по март, площадки террас наполнены водой и полны отражений. В начале весны начинается пора цветения и террасы приобретают совершенно иной облик, становятся похожи на огромные цветные витражи.

Рисовые террасы Хунхэ-Хани внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на неповторимую красоту здешних ландшафтов и красочность местных этнических групп, массовый туризм еще не добрался до этого региона, в основном из-за своего отдаленного горного расположения, отсутствия аэропорта поблизости и плохих дорожных условий. Но именно благодаря этому местный пейзаж до сегодняшних дней сохранил свою аутентичность.