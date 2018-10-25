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Ольга Еромченко
Ольга Еромченко
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Рим був в шоці від дикунства російських вболівальників

10.8т

Приїзд російських вболівальників... Рим був в шоці... Сотні п’яних і співаючих "руссо турісто" налетіли на ескалатор метрополітену так, що він бідний не витримав і провалився. Десятки поранених. Добре, що все обійшлось без жертв... Сальвіні (Маттео Сальвіні, міністр внутрішніх справ Італії. – ред.) в шоці???

Рим був в шоці від дикунства російських вболівальників

Рим був в шоці від дикунства російських вболівальників

Рим був в шоці від дикунства російських вболівальників

Окрім того, що робилось на стадіоні! Мало того, що вкидали пусті пляшки, то потім серед російських фанатів почалась бійка. Когось одного підрізали, але не кажуть хто.

Рим був в шоці від дикунства російських вболівальників

Дичь, - одним словом.

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Автор
Ольга ЕромченкоОльга Еромченко
Место
ИталияРим
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Надо бы санкций за эскалатор ватникам добавить.
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Стец Богдан
Стец Богдан
Ординським язичникам і збрехати нічого.
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Столичная Василиса
Столичная Василиса
А чего это Проходящие мимо, Русские содаты онемели?
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