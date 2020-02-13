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13 февраля • обновлено в 19:23
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РФ захватила в Крыму ядерные установки: в МАГАТЭ прозвучало тревожное заявление

2.8т
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Украина в МАГАТЭ заявила, что в ходе незаконной оккупации Крыма Россия также захватила наши ядерные установки и материалы, которые подпадают под гарантии международной организации.

С аргументами выступил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Украины Константин Чижик в рамках конференции по физической ядерной безопасности в Вене, передает "Укринформ".

"РФ нарушила принципы международного права и незаконно оккупировала АР Крым и город Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей, захватила ядерные установки и материалы на полуострове, которые являются собственностью Украины и в отношении которых применяются гарантии МАГАТЭ согласно действующему соглашению о гарантиях и Дополнительным протоколом к ней между МАГАТЭ и Украиной", – заявил глава украинской делегации.

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В МАГАТЭ заявили, что РФ захватила ядерные установки в Крыму

В МАГАТЭ заявили, что РФ захватила ядерные установки в Крыму

Он акцентировал, что тем самым страна-агрессор "сделала невозможным необходимый регуляторный контроль" над этими материалами и установками, включая научно-исследовательский реактор и другие ядерные установки Севастопольского национального университета ядерной энергетики и промышленности.

Чижик также подчеркнул, что особые опасения описанная ситуация вызывает в связи с проявлениями агрессии России.

При этом в ходе выступления Чижик подчеркнул, что Украина, как страна, которая обладает одной из крупнейших ядерных программ, последовательно подтверждает свои намерения в мирном использовании ядерной энергии и обеспечивает высокий уровень физической защиты ядерных материалов и ядерных установок, что неоднократно подтверждено МАГАТЭ и нашими международными партнерами.

Делегация Украины в МАГАТЭ

Делегация Украины в МАГАТЭ

Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина на заседании Форума ОБСЕ представила доказательства агрессии России против кораблей ВМС.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Ку Алексей
Ку Алексей
Константин Чижик врать не будет
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Все равно их бы декоммунизировали.
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Хiхлы все такие смешные, а, рагули?))
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