РФ перебросила в Ливию десятки истребителей: Пентагон отреагировал

Американские военные обвинили Россию в переброске истребителей в Ливию, чтобы поддержать российских наемников, которые воюют на стороне генерала Халифа Хафтара против международно признанного ливийского правительства.

В частности, РФ направила туда несколько современных Миг-29, утверждают в Африканском командовании Вооруженных сил США (AFRICOM), базирующееся в немецком Штутгарте. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Отмечается, что первую остановку после вылета из России истребители сделали в Сирии. При этом там военная техника была "перекрашена, чтобы замаскировать ее российское происхождение" до прибытия в Ливию.

Российские Миг-29 засекли в Ливии

В AFRICOM не уточняют, когда именно военные самолеты РФ прибыли в Ливию, отмечая лишь, что это было "совсем недавно". Тогда как на опубликованных военными США фотографиях ливийской авиабазы Эль-Джуфра, датированных 19 мая, видно несколько МиГ-29.

В пресс-релизе подчеркивают, что ни "Ливийская национальная армия" Хафтара, ни частные военные компании не могут вооружать, а также обслуживать и содержать подобные истребители четвертого поколения.

Российские истребители Миг-29 на авиабазе в Ливии AFRICOM

"Россия явно пытается склонить чашу весов в Ливии в свою пользу. Москва долгое время отрицала, что в полной мере участвует в ливийском конфликте. Теперь отрицать это бесполезно", – заявил командующий AFRICOM генерал Стивен Таунсенд.

По его словам, российские военные самолеты призваны оказать поддержку группам наемников в Ливии, таким, как ЧВК "Вагнера".

Российские истребители Миг-29 на авиабазе в Ливии dvidshub.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ливии могут быть задействованы от 800 до 1200 наемников из российской ЧВК "Вагнера", которые поддерживают наступление командующего "Ливийской национальной армией" Халифы Хафтара. Такие данные впервые подтвердили представители ООН.