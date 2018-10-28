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РФ хочет экономической помощи США: Трамп сделал резонансное заявление

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверен, что Россия хочет получить помощь его страны из-за больших успехов американской экономики.

Как пишет РосБалт, Трамп похвалил свои достижения на посту президента, заявив, что многие страны "хотят получить от США экономическую помощь".

"Мы добились такого богатства, я проделал действительно хорошую работу — $11,7 трлн. Россия хочет нашей помощи, все хотят нашей помощи", — сказал политик.

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Свои отношения с Владимиром Путиным он назвал "отличными". В то же время он снова упрекнул Германию за то, что она платит Москве "миллиарды долларов в месяц" за газ и в то же время "хочет, чтобы мы защищали ее от России".

Также Трамп заявил, что его победа на выборах 2016 года — "худшее, что случилось с Россией", но добавил, что с Москвой нужно "поладить".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Трамп сделал неоднозначное послание Путину, заявив, что США имеют все карты на руках в вопросе диалога с Россией.

Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
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