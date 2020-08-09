Результаты выборов президента Беларуси: ЦИК дал первые данные

Дарья Дурова Мир 20:18, 9.08.2020 Обновлено: 20:47, 9.08.2020

В ЦИК Беларуси заявили, что действующий глава страны Александр Лукашенко лидирует в выборах президента по результатам голосования в пяти регионах, у него 82%.

Об этом заявила глава Центральной избирательной кампании Лидия Ермошина 9 августа в эфире телеканала СТВ. Заявляется, что оппозиционная к Лукашенко Светлана Тихановская по данным из пяти белорусских регионов набирает около 5%.

Подсчет голосов в Витебске.
belta.by

Глава ЦИК также призвала проигравших кандидатов в президенты "спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы".

При этом в Минске голосование на президентских выборах из-за очередей продолжилось после 20:00.

ЦИК надеется подвести окончательные итоги выборов в пятницу, 14 августа.

Подсчет голосов в Витебске.
belta.by
Подсчет голосов в Витебске.
belta.by
Подсчет голосов в Витебске.
belta.by
Подсчет голосов в Витебске.
belta.by
Подсчет голосов в Витебске.
belta.by

Читайте текстовую трансляцию OBOZREVATEL о том, как прошли самые скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.

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Мир

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