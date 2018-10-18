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Сергей Талк
Сергей Талк
УченыйВсе статьи автора

Результат подарка Путина

16.3т

Получить лицензию на оружие совсем не просто: надо пройти обучение, принести справки от психиатра и нарколога, оборудовать сейф для хранения оружия. Участковый приходит и проверяет этот сейф. И только тогда уполномоченный орган выдаёт разрешение на право ношения.

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А теперь внимание: с прошлого года лицензированием оружия занимается... Росгвардия Золотова! Лицензирование не имеет никакого отношения к гвардии, но вещь чрезвычайно выгодная, которую Путин и подарил своему другану Золотову. Вот так вот и приватизируют государство. А результат вы видели вчера.

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Автор
Сергей ТалкСергей Талк
Тема
Взрыв в Керчи
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Сергея Талка
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Попова Ольга
Попова Ольга
ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ , УСИЛЕННО КИЗЯКИ УЧАТ МАЛЬЧИКОВ УБЫВАТЬ ВРАГОВ , САБЛИ НАГОЛО , АВТОМАТЫ , С ДЕТ САДОВ И ШКОЛ И АРТЕКА , А ВЫ ЧИТАЛИ СТАТЬИ СТЕПОВОЙ ПРДУРКИ КРЫСА ? ВЫ ПОЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ ЕЕ 2 СТАТЬИ И ЕСЛИ В ВАС ЕСТЬ ХОТЬ 0, 001 ИЗВИЛИНА ,ТО К КИЗЯКУ НЕ ПОДПУСТИТЕ РЕБЕНКА НА КИЛОМЕТР , ОНИ ОПИДОРАСИЛИ ВСЕХ ДАУНБАСЯТ , А ТЕПЕРЬ ЗА КРЫМ ВЗЯЛИСЬ , -----ВЛАСОВЦЫ !!!
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1
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Стец Богдан
Стец Богдан
Кого це опудало золотов цього разу визве дуель?
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
плюс к тому нагнетание ненависти всякие военно патриотические игрища для молодежы и вот рашанцы держите результат
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