Получить лицензию на оружие совсем не просто: надо пройти обучение, принести справки от психиатра и нарколога, оборудовать сейф для хранения оружия. Участковый приходит и проверяет этот сейф. И только тогда уполномоченный орган выдаёт разрешение на право ношения.

А теперь внимание: с прошлого года лицензированием оружия занимается... Росгвардия Золотова! Лицензирование не имеет никакого отношения к гвардии, но вещь чрезвычайно выгодная, которую Путин и подарил своему другану Золотову. Вот так вот и приватизируют государство. А результат вы видели вчера.