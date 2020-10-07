Резонансное убийство афроамериканца в США: экс-копа выпустили под залог в $1 млн

Бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовена, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, выпустили под залог в размере миллиона долларов.

Он был освобожден в среду, 7 октября, сообщает NBC News. Согласно протоколу суда, залог был внесен в тот же день.

С 31 мая бывший полицейский содержался в тюрьма максимального режима. Перед судом Шовин предстанет 8 марта 2021 года.

Напомним, что Флойд скончался 25 мая от жестких действий полиции при его задержании. Это вызвало бурную реакцию жителей США и привело к массовым беспорядкам в более чем 20 штатах страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в США снова вспыхнули протесты после решения суда по делу о гибели медсестры Бреонны Тейлор. Девушку застрелили во время обысков. Только одному офицеру полиции Бретту Хэнкисону было предъявлено обвинение в "преступной халатности".