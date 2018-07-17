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Олег Белоколос
Олег Белоколос
Дипломат, эксперт фонда "Майдан закордонних справ"Все статьи автора

Резонансна заява Трампа: чи зблизяться США і Росія

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Американсько-російське зближення? Навряд чи...

В класичній дипломатії існує термін "rapprochement", що може означати налагодження відносин між двома державами після попереднього погіршення або зближення позицій з низки питань.

Очевидно, саме таке зближення мав на увазі Дональд Трамп, коли вчора після зустрічі з Володимиром Путіним в столиці Фінляндії казав про можливі позитивні зміни в американсько-російських відносинах.

Однак, в контексті цієї доволі неочікуваної заяви президента США, що вже набула у світі неабиякого резонансу, вочевидь варто виокремити декілька головних чинників, які впливають сьогодні (і впливатимуть у майбутньому) на американсько-російські відносини:

- недовіра значної частини американського істеблішменту до Москви. Втрата перспективної зацікавленості американського бізнесу у російському ринку;

- нахабне втручання Росії в останні президентські вибори в США;

- антиросійські американські санкції, які попри вдавану байдужість Кремля, викликають у нього неабияке роздратування;

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- глибоко вкорінений антиамериканізм російського керівництва, так званих "силовиків" і суспільства в цілому, що значно посилився останніми роками внаслідок потужної и системної державної пропаганди.

Отже, як і прогнозувалось, кінця світу вчора в Хельсінки не відбулося, але й тривале американсько-російське зближення також навряд чи є реальним.

Вочевидь, на тлі викладеного вище, наразі можливі лише деякі ситуативні двосторонні американсько-російські домовленості з низки питань, що дійсно становлять взаємний інтерес.

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Олег БелоколосОлег Белоколос
Тема
Встреча Путина и Трампа
Место
США
Объект
Россия
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