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18 декабря • обновлено в 20:20
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В ООН выступили с требованиями к России по Крыму: принята важная резолюция

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Генеральная ассамблея ООН в среду, 18 декабря, приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

"За" проголосовали 65 членов, "против" – 23, передает на странице в Twitter пресс-служба Украинской миссии в ООН.

Соавторами документа стали 38 стран. В резолюции подчеркивается, что получение территории или иного преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным действием.

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ООН также требует от России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму путем принудительного выселения и переселения туда своих граждан.

Резолюция осуждает массовые задержания активистов на основе обвинений в поддержке терроризма и призывы оккупационной "властью" жителей оккупированного полуострова в Вооруженные силы России.

Кроме этого, в документе содержится призыв освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение.

В поддержку резолюции выступили страны ЕС, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония, Израиль, Молдова, Грузия, Черногория, Албания, Северная Македония.

Против, в частности, проголосовали:

  • Россия;

  • Китай;

  • Индия;

  • Беларусь;

  • Сербия;

  • Иран;

  • Казахстан;

  • Кыргызстан;

  • Армения;

  • КНДР;

  • Венесуэла;

  • Сирия.

Большинство стран (83) воздержались. Среди них Босния и Герцеговина, Ливия, Египет, Иордания, Ирак, Бразилия, Мексика, Монголия, Пакистан, Южная Корея, Южная Африка, Таиланд, Индонезия.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, представлявший проект резолюции на заседании Третьего комитета, сообщил, что во время обсуждения один из российских дипломатов высказывал угрозы в адрес представителей тех стран, которые поддержат этот документ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось к ООН, заявив, что действия России в Крыму и на Донбассе полностью подпадают под понятие "агрессия" в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи "Определение агрессии" от 14 декабря 1974 года.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Нарушение прав человека в Крыму
Место
Украина
Теги
ООН Новости Крыма Крым
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В 2017 г. за подобную резолюцию "за" было 70 голосов, в 2018 - 67, 2019 - 63. Тенденция однако.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это какая по счеты важная (мощная) резолюция?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
И что, теперь курить бросить?
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