Резиденцию Лукашенко оцепили ОМОН и БТРы, на крыше – снайперы. Фото и видео
Дворец Независимости в Минске, который является резиденцией Александра Лукашенко, взята под усиленную охрану.
Как сообщает TUT.by, на крыше здания замечены снайперы, у ворот дежурят два БТРа. Также в сторону дворца движется тяжелая техника (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Протестующие подошли к оцеплению ОМОНа возле резиденции Лукашенко. Люди скандируют "Саша, выходи, будем поздравлять!".
Несколько человек предлагали воду силовикам. К ограждению подошла девушка во всем черном, подняла руки. Люди выкрикивали: "Мы безоружны, пришли на День рождения!".
Силовики подняли щиты, митингующие начали скандировать "Трибунал".
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 августа в Беларуси устроили новые массовые акции в день рождения Александра Лукашенко, которому исполнилось 66 лет.