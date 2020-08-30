Резиденцию Лукашенко оцепили ОМОН и БТРы, на крыше – снайперы. Фото и видео

Мирослав Семенюк Мир 17:08, 30.08.2020 Обновлено: 17:10, 30.08.2020

Дворец Независимости в Минске, который является резиденцией Александра Лукашенко, взята под усиленную охрану.

Как сообщает TUT.by, на крыше здания замечены снайперы, у ворот дежурят два БТРа. Также в сторону дворца движется тяжелая техника (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Протестующие подошли к оцеплению ОМОНа возле резиденции Лукашенко. Люди скандируют "Саша, выходи, будем поздравлять!".

Несколько человек предлагали воду силовикам. К ограждению подошла девушка во всем черном, подняла руки. Люди выкрикивали: "Мы безоружны, пришли на День рождения!".

Силовики подняли щиты, митингующие начали скандировать "Трибунал".

На крыше дворца Независимости замечены снайперы
tut.by
Протестующие подошли к оцеплению ОМОНа
tut.by
Люди скандируют "Саша, выходи, будем поздравлять!"
tut.by
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Как сообщал OBOZREVATEL, 30 августа в Беларуси устроили новые массовые акции в день рождения Александра Лукашенко, которому исполнилось 66 лет.

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Мир

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