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Вадим Жартун
Вадим Жартун
Блогер (Санкт-Петербург)Все статьи автора

Режиму в России суждено пасть

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История знает множество случаев, когда правители заканчивали свою карьеру на плахе или в заточении, однако в XX веке появилась целая плеяда глав государств, проделавших обратный путь и пришедших к власти через аресты, суды, тюрьмы, ссылки и изгнание.

Владимир Ленин

Владимир Ленин

Ленина, председателя Совета народных комиссаров и главу созданного им же СССР, первый раз арестовали в 1887 году за участие в студенческих беспорядках. В тот раз обошлось без тюремного срока: его исключили из университета и отправили на родину.

В декабре 1895 года его вместе с другими членами "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" арестовали за призывы к свержению самодержавия (к тому времени Ильич написал более 70 листовок). Он провёл в тюрьме больше года и в 1897 году был выслан на 3 года в село Шушенское Енисейской губернии. Там он обвенчался с Крупской и написал более 30 работ по теории коммунизма.

Последний раз Ильича арестовывали в Австро-Венгрии, из-за подозрения в шпионаже в пользу российского правительства. С помощью депутата-социалиста австрийского парламента В.Адлера. Ленин вышел из тюрьмы 6 августа 1914 года.

Ильича это не остановило, и в 1917 году он стал вождём Октябрьской революции, царь с семейством отправился в ипатьевский дом, а Российская империя — на свалку истории.

Бенито Муссолини

Бенито Муссолини

Муссолини, глава правительства Италии, Дуче фашизма и основатель империи, в 1902 году бежал из Италии в Швейцарию, чтобы избежать призыва на военную службу. В 1903 19-летнего Муссолини арестовали по запросу Италии, но уже в 1904 он попал под амнистию и был депортирован в Италию.

В 1908 году он организовал забастовку сельскохозяйственных рабочих и 18 июля 1908 года был арестован за угрозы в адрес директора сельскохозяйственной организации. Муссолини приговорили к 3 месяцам заключения, но уже через 15 дней выпустили под залог.

В сентябре 1908 года он вновь попал в тюрьму на 10 дней за проведение несанкционированного митинга в Мельдоле.

В ноябре 1911 он попал в тюрьму уже на 5 месяцев за антивоенную деятельность — организацию забастовок и манифестаций.

Муссолини это не остановило, и спустя 11 лет, в октябре 1922 года, он организовал многотысячный марш на Рим сторонников созданной им фашистской партии. Напуганный этим король Италии Виктор Эммануил III назначил Муссолини премьер-министром Италии, всё остальное дуче сделал сам.

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Иосиф Сталин

Иосиф Сталин

Сталин, Генеральный секретарь ЦК РКП(б) и глава СССР, в 1909—1911 годах дважды был в ссылке в г.Сольвычегодске Вологодской губернии. Бежав из ссылки в 1909 году, в марте 1910 года Сталин был арестован и после шестимесячного заключения в Баку вновь препровождён в Сольвычегодск.

5 декабря 1911 года был вновь сослан в Вологду, откуда уже 28 февраля 1912 года бежал.

В апреле 1912 года был арестован полицией и отправлен в сибирскую ссылку, в город Нарым Томской губернии. В Нарыме Сталин находился 41 день, а затем опять сбежал.

В марте 1913 Сталина в очередной раз арестовали, посадили в тюрьму и по этапу выслали в Туруханский край Енисейской губернии, где он пробыл до конца осени 1916 года, а затем был переведён в Ачинск, где пребывал до 12 марта 1917 года.

Сталина это не остановило, совместно с Лениным, Троцким и Свердловым он вошёл в Бюро ЦК РСДРП(б) и стал членом Реввоенсовета, участвуя в руководстве войсками во время обороны Царицына, Петрограда, на фронтах против Деникина, Врангеля, и белополяков.

В 1922г., после смерти Ленина в ожесточённой внутрипартийной борьбе за власть Сталин стал главой СССР, погрузив страну в пучину небывалого по масштабу и жестокости террора.

Адольф Гитлер

Адольф Гитлер

Гитлер, фюрер и рейхсканцлер Германии, попал в тюрьму после неудачного "Пивного путча" в Мюнхене. В 1924 его судили и приговорили за государственную измену к 5 годам заключения в тюрьме Ландсберг и штрафу в 200 золотых марок.

Гитлера это не остановило. Уже через 9 месяцев, 20 декабря 1924 года, его выпустили на свободу.

В заключении Гитлер написал главный труд своей жизни — "Майн Кампф". Выйдя на свободу, Гитлер стал в 1933 году сначала рейхсканцлером, а затем, спустя всего полтора года, главой государства и главнокомандующим вооружёнными силами.

Ещё через шесть лет он развязал войну, по сравнению с которой все предыдущие войны кажутся чем-то вроде детской потасовки в песочнице.

Хо Ши Мин

Хо Ши Мин

Хо Ши Мин, президент Демократической Республики Вьетнам, в 1941 году после приезда в Южный Китай для установления связи с китайскими коммунистами и вьетнамскими эмигрантами был арестован гоминьдановским правительством и провёл полтора года в тюрьме.

Хо Ши Мина это не остановило, и в 1945 году он организовал революцию против прояпонского правительства, взяв власть в Индокитае после ухода японцев.

Хо Ши Мин оказался настолько суров, что сначала надавал по сусалам французам, пытавшимся вернуть контроль над Вьетнамом, а затем нанёс США крупнейшее в истории военное поражение.

Джавахарлал Неру

Джавахарлал Неру

Джавахарлал Неру, премьер-министр и глава Индии, провёл около 10 лет в тюрьмах, куда его вместе с другими лидерами Индийского национального конгресса бросали колониальные власти Великобритании.

Неру это не остановило, и под наставничеством Махатмы Ганди он стал стал вице-премьером Временного правительства Индии — Исполнительного совета при вице-короле Индии, а в июне 1947 года — первым главой правительства и министром иностранных дел и обороны независимой Индии.

Он сумел объединить 555 индийских княжеств, дружил одновременно с СССР и США, стал основателем Движения неприсоединения, стремился примирить индуистов с мусульманами и сикхами, сохранять единство правой, левой и центристской фракций Конгресса, а в экономике сочетать принципы централизованного планирования и рыночной экономики.

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Иосип Броз Тито

Иосип Броз Тито

Иосип Броз Тито, президент Югославии, неоднократно подвергался преследованиям и арестам. В августе 1928 года после очередного ареста был обвинён в коммунистической пропаганде и приговорён к 5 годам и 7 месяцам каторжных работ.

Тито это не остановило, и после освобождения в 1934 году он вошёл в руководство Коммунистической партии Югославии. Когда нацистская Германия в 1941 году напала на Югославию, Тито встал во главе партизанского сопротивления — одного из самых мощных и успешных в Европе.

После освобождения была провозглашена Демократическая Федеративная Республика Югославия, и Тито стал её премьер-министром и министром иностранных дел, в а 1953 был избран на пост президента.

Фидель Кастро

Фидель Кастро

Фидель Кастро, председатель Государственного совета Кубы и её глава, попал в тюрьму в 1953 году, после неудачной попытки организовать государственный переворот и свергнуть военную хунту президента Батисты.

Около года Кастро с товарищами готовил захват военных казарм Монкада в Сантьяго-де-Куба и казарму в городе Баямо. Их лозунгом были слова "Свобода или смерть", но когда нападение провалилось, Кастро потерял первое и не получил второе — его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Кастро это не остановило. Отсидев около 22 месяцев, он вышел на свободу по амнистии и эмигрировал в Мексику. Там Кастро собрал отряд и высадился с ним на юго-востоке Кубы, чтобы вести партизанскую войну с режимом Батисты.

В 1959 году ему удалось свергнуть Батисту, а в 1961 году утереть нос американцам, попытавшимся свергнуть его самого.

Саддам Хусейн

Саддам Хусейн

Саддам Хуссейн, президент Ирака, попал в тюрьму по подозрению в совершении политического убийства в 1958 году. Через 6 месяцев 21-летнего Саддама освободили за недостатком улик.

В октябре 1959 года Саддам вновь принял участие в покушении на генерала Касема. У Саддама сдали нервы, и он открыл огонь по приближающейся машине, сорвав всю операцию. Его ранили ответным огнём, он бежал и был заочно приговорён к смертной казни.

В 1963 году, после свержения партией "Баас" режима Касема, Саддам вернулся в Ирак, однако иракская армия под руководством генерала Арефа отстранила баасистов от власти.

В 1966 году после двух неудачных попыток захвата власти в Багдаде Саддама арестовали, заковали в кандалы и отправили в одиночную камеру.

Саддама это не остановило, и вскоре ему удалось бежать. Спустя два года в результате бескровного переворота партия "Баас" пришла к власти в Ираке, а Саддам стал одним из её лидеров, возглавившим службу безопасности, а затем сосредоточил в своих руках неограниченную власть, оттеснив на второй план номинального главу партии и государства Ахмеда Хасана аль-Бакра.

В 1979 году президент аль-Бакр ушёл в отставку, якобы по болезни, а Хуссейн был объявлен его преемником.

Рухолла Хомейни

Рухолла Хомейни

Рухолла Хомейни, великий аятолла и Верховный руководитель Ирана, был арестован в 1963 году, когда призывал бойкотировать референдум по конституционной реформе Ирана, проводимый шахом, а затем грозил сместить его правительство за "нарушение заветов ислама".

Начавшиеся в стране широкомасштабные выступления в поддержку имама были подавлены полицией, референдум был проведен 26 января 1963 года, а имам Хомейни арестован и препровожден в Тегеран, где провел в заключении 2 месяца.

5 июня 1963 года после очередных выступлений Хомейни шахская полиция вновь арестовала аятоллу и перевела его в Тегеран под домашний арест. Арест повлёк за собой массовые протесты, в ходе жестокого подавления демонстраций погибло около 400 протестовавших и через 2 месяца аятоллу снова выпустили.

В октябре Хомейни опять арестовали и на этот раз выслали в Турцию.

Хомейни это не остановило. Из Турции Хомейни перебрался сперва в священный шиитский город Неджеф в Ираке, а в 1978 году — в Париж.

В течение всего 1978 года по всему Ирану исламское духовенство организовывало демонстрации, а шахская гвардия их разгоняла. К концу года революционеры перешли к тактике экономических стачек и забастовок, что полностью парализовало экономику. Шах передал власть премьер-министру из числа умеренных оппозиционеров и бежал из страны.

1 февраля 1979 года Хомейни вернулся в Иран и взял власть в свои руки, превратив огромную, богатую, светскую страну в гнездо исламистского мракобесия.

Вацлав Гавел

Вацлав Гавел

Вацлав Гавел, президент Чехословакии, а затем Чехии, в октябре 1977 года был приговорен к 14 месяцам тюрьмы условно за "покушение на интересы республики за рубежом".

Через пару месяцев его обвинили в "нападении на государственного служащего при исполнении последним служебных обязанностей" и до марта 1978 продержали в тюрьме, а затем прекратили дело.

29 мая 1979 года Гавела вновь арестовали по обвинению в попытке свержения существующего строя и осудили к лишению свободы сроком на 4,5 года. В феврале 1983 года наказание было заменено на домашний арест из-за проблем со здоровьем.

В 1989 году Гавела вновь арестовали, как одного из инициаторов создания "Гражданского форума", ставшего главной оппозиционной силой в Чехии.

Гавела это не остановило. Осенью 1989 года в Чехословакии началась "Бархатная революция", и 29 декабря 1989 года на совместном заседании обеих палат Федерального Собрания ЧССР во Владиславском зале пражского Града Гавел был единогласно избран президентом — первым некоммунистическим президентом Чехословакии за последние 40 лет.

Нельсон Мандела

Нельсон Мандела

Нельсон Мандела, президент ЮАР, отсидел в тюрьмах в общей сложности 27 лет.

5 декабря 1956 года Мандела и ещё 150 человек из Африканского национального конгресса были арестованы властями по обвинению в государственной измене, приверженности коммунизму и подготовке насильственного свержения власти. Процесс шёл 5 лет и в результате всех оправдали.

В 1961 году Мандела возглавил вооружённое крыло АНК, а уже в августе 1962 года его арестовали и приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Чуть позже полиция нашла его записи, подтверждавшие организацию Манделой диверсий, и его заключение превратилось в пожизненное.

Манделу это не остановило, и когда после подписания последним белым президентом ЮАР Фредериком де Клерком указа о легализации АНК Мандела вышел на свободу, он вернулся на должность лидера АНК.

В период с 1990 по 1994 год партия принимала участие в переговорном процессе по отмене режима апартеида, результатом которого стало проведение первых общенациональных выборов на общерасовой основе.

На состоявшихся в апреле 1994 года парламентских выборах 62% голосов получил АНК, и в мае 1994 года Мандела официально вступил в должность Президента ЮАР, став первым темнокожим жителем страны на этом посту.

Уго Чавес

Уго Чавес

Уго Чавес, президент Венесуэлы, попал в тюрьму в 1992 году после неудачной попытки государственного переворота, целью которого было убийство главы государства и приход к власти Рафаэля Кальдеры.

Чавеса это не остановило. В 1994 году Рафаэль Кальдера пришёл к власти сам, выиграв выборы, и амнистировал Чавеса вместе с другими заговорщиками.

После выхода из тюрьмы Чавес начал критиковать Кальдеру и его неолиберальную экономическую политику, а затем создал партию "Движение за Пятую республику", с которой выиграл президентские выборы в 1998 году.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Алексей Навальный, создатель "Фонда борьбы с коррупцией" и самый популярный российский оппозиционный политик, в 2013 году был приговорён к пяти годам колонии общего режима по сфабрикованному "делу Кировлеса", однако вскоре срок был заменён на условный.

В 2014 году уже по делу "Ив Роше" суд приговорил Алексея к 3,5 годам условно и до 15 февраля 2015 года Навальный находился под домашним арестом.

Проведя на свободе всего 5 дней, Навальный получил 15 суток ареста за несанкционированную агитацию в метро. Всего Алексея арестовывали 10 раз, приговорив в общей сложности к 192 дням за решёткой.

Навального это не остановило..

Вместо эпилога

Я рассчитываю, что у истории Алексея будет интересное продолжение и он по праву войдёт в этот список уже как глава государства. Но вне зависимости от этого, а так же от личного отношения к Навальному, мы с вами должны помнить несколько простых вещей:

  • тот, кто борется с коррупцией и призывает народ к мирному протесту против жуликов и воров — не преступник, ему не место в тюрьме;

  • если такие люди сидят за решёткой, а настоящие преступники занимают высокие государственные посты — значит, страна серьёзно больна, её нужно спасать;

  • никакие посадки не могут спасти режим, который полностью исчерпал себя и которому суждено пасть — это произойдёт в любом случае;

  • чем раньше это произойдёт, тем больше у нас и у наших детей шансов на свободную и счастливую жизнь в своей собственной стране;

  • чтобы приблизить этот момент не обязательно быть героем — любая поддержка правого дела, даже самая скромная, не будет лишней.

Очередная глава истории России подходит к концу, и уже давно пора начинать новую — с чистого листа.

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