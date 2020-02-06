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7 февраля • обновлено в 07:32
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Режим Путина рухнет внезапно: Шендерович описал крах президента России

10.5т
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Режим президента России Владимира Путина, как и главы Беларуси Александра Лукашенко, обречены на обрушение, а не на эволюционный выход.

Такое мнение высказал известный российский писатель, драматург и журналист Виктор Шендерович, передает Charter97.org. По его словам, это произойдет внезапно.

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Шендерович описал крах Владимира Путина

Шендерович описал крах Владимира Путина

"Главный урок арабских революций, египетской революции заключается в том, что за месяц до падения Мубарака все разведки мира докладывали об абсолютной стабильности. Это происходит на щелчок. Как будто что-то ломается, какая-то соломинка ломает спину верблюда. Предсказать невозможно", – пояснил он.

По его словам, понятно только одно, что никаких нормальных выборов не будет ни при Лукашенко, ни при Путине.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Шендеровича, президент Украины Владимир Зеленский выглядит вполне живым на фоне умирающих диктатур Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Кризис в России
Персоны
Виктор Шендерович Владимир Путин
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Тролі, вас так багато і ви дотепно-пискляві!
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
сначала назовите предпосылы,предпосыл 1... ну?
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
По ходу одно слово забыли добавить,,,,СКОРО,,,
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