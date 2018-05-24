"Режим Путина лопнет!" Шендерович назвал наибольший страх президента РФ

Президент России Владимир Путин больше всего боится "дворцового переворота" в стране.

Такое мнение высказал в интервью "Високому замку" российский публицист и писатель Виктор Шендерович в ответ на вопрос: возможен ли такой переворот в стране?

"Это, собственно, то, чего Путин очень боится. Я разговаривал с несколькими крупными бизнесменами. Они прямо говорят, что будут "допиливать" то, что осталось, а там, мол, посмотрим", - отметил он.

Он добавил, что при такой внешней и внутренней политике режим Путина обязательно лопнет.

"Поэтому со стопроцентной точностью можно предсказать - режим Путина лопнет. И лопнет больно. Путин ведет Россию к распаду", - отметил он.

По словам публициста, сам Путин не собирается добровольно отдавать власть кому-либо другому.

"Но он понимает, что ему нельзя уйти от власти, потому что его немедленно арестуют. Поэтому власть добровольно не оставит. Его элита делится на тех, кто пойдет вместе с ним под суд, и тех, кто хочет, чтобы он умер сам как можно быстрее. Чтобы все украденное "бабло" осталось, а санкций не было. Мечтающих проснуться в 2013 году, потому что им Крым даром не нужен. Их яхты швартуются явно не в Севастополе", - пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шендерович пояснил "успех" Путина в России.