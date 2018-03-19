УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Режим окончательно законсервирован

20.7т

История с пролонгацией президентских полномочий Владимира Путина завершена. Завершена с необходимой явкой и нужным результатом. Собственно, учитывая характер режима, иначе и быть не могло. Если где-то и была конкуренция - так это в самом Кремле, за то, кто будет заниматься выделенным под "выборы" ресурсом. Но все остальное - от лукавого, пишет Виталий Портников для "ЛигаБизнесИнформ".

Мы, как это нередко бывает, когда сталкиваешься с российской политической ситуацией, путаем причину и следствие. Например, появление подставных кандидатов - таких, как Собчак или Грудинин - не служило цели повышения явки, а должно было бы объяснить высокие цифры явки, заранее согласованные в Кремле. Потому что любой коммунистический кандидат получил бы результат Грудинина, а пара процентов, отданных за Собчак или Явлинского, явно не увеличивают явку.

Новости
Можно начинать народные гулянья, предшествующие национальным катастрофам

Присутствие в избирательных бюллетенях отстранённого от выборов Навального явку тоже не увеличило бы - потому что нельзя увеличить заранее определённое число. Зато отстранение Навального вновь обозначило правило игры и позволило - совершенно искусственно, кстати - разделить мнимую российскую оппозицию на системную и несистемную. Эти балуются в своей песочнице, эти - в своей, между собой не пересекаются, царю не мешают. Таковы реалии. И эти же реалии требуют от победителя только одного - поддержания знаменитой российской стабильности, которая и является причиной его популярности у электората.

Новости
Россия собралась воевать?

Вопрос только в том - что такое российская стабильность. Дело в том, что в России "стабильность" - то есть несменяемость режима - существует почти всегда, за исключением коротких периодов войн и кризисов, а нестабильностью то или иное время объявляется как бы задним числом, следующим правителем. Так Брежнев объявил временем нестабильности эпоху Хрущева, продуктом которой был он сам и другие члены политбюро, избавившиеся от непредсказуемого Никиты Сергеевича. А при Путине эпохой нестабильности были объявлены "лихие 90-е", из которых произошёл и сам новый президент, и остальные руководители России. Не исключено, что какой-нибудь преемник Путина объявит периодом нестабильности и турбулентности нынешний исторический период. Но пока что россияне уверены в том, что это - стабильность и есть. Причем стабильность эта связана не с ситуацией, не с их собственным положением, не с действиями власти, а с самим Путиным. Вот что он объявит стабильностью - то стабильностью и будет.

Новости
Когда Россия сгинет, мир вздохнет спокойно

Эта готовность россиян согласиться с любыми действиями власти - готовность, впрочем, вынужденная, потому что российское общество отсечено от любой реальной дискуссии и конкуренции - на первый взгляд, создаёт для нового старого президента широкое поле для манёвра. И если даже согласиться с мыслью, что Путин ограничен в этом маневре клановыми интересами и договоренностями, это не мешает любому развороту корабля - от реакции к реформам, от конфронтации с Западом к нахождению компромиссов, от войны к миру. Остаётся только понять, в чем заинтересованы Путин и ближайшее окружение российского президента. И тут приходится признать: этого не знает сегодня никто. Включая, пожалуй, самого Путина.

Новости
Новости Крымнаша. Теперь в России два проФФесора с одинаковым уровнем легитимности

Можно было бы, конечно, предположить, что с логической точки зрения российскому президенту было бы выгоднее сворачивать агрессивную политику, уходить с Донбасса, договариваться о снятии санкций, искать возможность сделки с Западом - тем более возможной, пока в Белом доме неопытный Трамп, готовый с каким-то там Ким Чен Ыном встречаться ради "сделки", не то что с Путиным. Но это - наша логика. У Путина может быть совершенно другая - российский президент может считать, что агрессивная политика помогает ему избавиться даже от призрака конкуренции и слабости режима на внутриполитическом уровне, а на внешнеполитическом - превращает Россию в некую альтернативу Западу даже при всей несравнимости экономического и военного потенциалов. А вот любые договоренности сразу же оживят оппозицию - уже не декоративную, а реальную и превратят Россию в младшего партнера Соединенных Штатов и Китая. Между тем, нынешний Путин состоялся не как младший партнёр, а как борец с американской гегемонией. И для его режима компромисс с супердержавой никакой ценности не представляет.

Новости
Путину пофиг: пора нам уже избавляться от вечных комплексов

Поэтому ни о каком развороте речи идти, скорее всего, не будет. Политику Путина можно будет представить себе как готовность постепенно пересекать новые и новые красные линии всюду, где России не осмелятся дать по рукам, и как импульсивное реагирование на вызовы со стороны Запада - так, как в Кремле их себе представляют. (Лучшая иллюстрация такого подхода - присоединение Крыма. Это и готовность пересечь красную линию, и реагирование на "отъем" Украины, которая при Януковиче уже воспринималась в качестве российского протектората). Такой же будет и политика на украинском направлении - при сохранении установки на содействие тотальной дестабилизации соседнего государства с целью последующего реванша и поглощения. Ни о каком уходе со сцены после этого президентства, ни о каком преемничестве Путин тоже не будет думать - разве что по окончании срока передаст власть проверенному человеку, скорее всего - Дмитрию Медведеву, чтобы вновь вернуться на престол спустя шесть лет (в зависимости от состояния здоровья, конечно).

Так что главный итог этих "выборов" - окончательная консервация архаичного реакционного режима. Теперь этот режим может пасть только вместе с самими государственными устоями, с нарушением настоящей, а не мнимой стабильности - но уж никак не сам по себе. Россия вернулась в Советский Союз окончательно и бесповоротно. Советский Союз, как известно, сгинул. Сгинет и Российская Федерация в ее современном виде. Но никто не скажет вам, когда, как и при каких обстоятельствах, при Путине или уже после него, при Медведеве. Агония авторитаризма - долгий, болезненный и непредсказуемый процесс. И нам просто нужно научиться жить рядом с этим опасным больным.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:ЛигаБизнесИнформ
Поделиться в Facebook

Наши блоги