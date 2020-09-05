АГЛ лишился лишь одной важнейшей опоры – его легитимности (не путать с легальностью, он уже лет 20 как нелегален), то есть поддержки значимой части населения, которая принимала его правление. Рейтинг АГЛ уже давным-давно не дотягивал до половины, но до года 2017-го вплоть до 35-40% добивал.

Еще часть населения, не являясь его сторонниками, тем не менее мирились с ним, желая быть частью мифического большинства, слепленного благодаря жесткой цензуре, штату идеологов и слаженной системе фальсификаций выборов.

Вместе с тем, АГЛ от выборов в выборам накачивал две другие важные опоры, а именно мощь силового аппарата и подконтрольность вертикали власти, и всеми правдами и неправдами обеспечивал сохранность третьей (поддержка Кремля).

Силовой аппарат – он не просто в финансовом приоритете АГЛ; под него с конца 2019 года происходила трансформация всей политической системы. АГЛ – отличный актер аж до той степени, что в ходе публичного представления способен сам себя убедить в сказках про свой высокий рейтинг, но за кулисами всегда был прекрасно осведомлен о его катастрафическом падении.

Иначе он не ставил бы генерала-майора КГБ Сергеенко главой президентской администрации в декабре 2019 года, не ссылал бы в Москву Михаила Мясниковича, не замещал бы в июне Румаса и Анфимова силовиками. Он готовился. И создал более устойчивый к массовым акциям неповиновения тип политического режима.

Далее он предпринял очень жестокий, но рациональный для диктатора шаг: замарал силовое окружение преступлениями против человечности, лишил их путей отхода. Речь про убийства и пытки мирных жителей после выборов; их не могло быть без приказа о жестком подавлении.

Вертикаль власти – предельно жесткая, централизованная система. Президентская администрация тщательно отбирает и контролирует руководство областных исполкомов, областные исполкомы старательно отбирают и руководят горисполкомами и райсполкомами. Армейское повиновение вертикальщиков дополнительно контролируется личными помощниками АГЛ и спецслужбами.

И здесь АГЛ предпринял жесткий и рациональный ход: он замарал всю эту вертикаль фальсификациями выборов. Руководство всякого райисполкома отвечало за "правильный" состав участковых избиркомов и за "правильное" сведение результатов по своему району (пишу об этом подробнее в более раннем посте, ссылка в комментарии).

Более того, сообщалось, что некоторые главы местных и региональных властей также в ходили в локальные "штабы", которые руководили силовыми действиями в вечер выборов и последующие дни. Тем самым, вероятно, многих вертикальщиков еще и преступлениями против человечности замарали, чтобы лишить путей отхода.

Кремль – здесь и политическая, и экономическая поддержка АГЛ. Эту опору можно было бы просто назвать и оставить без комментариев. Если бы многие до сих пор не пребывали в иллюзиях насчет реального отношения московского руководства к белорусам и Беларуси. И насчет отношения большой части россиян также. Здесь сложно сформулировать лучше, чем то сделал в своей недавней статье Константин Эггерт:

"Собственно, это окончательно развенчивает представление о них, белорусах, как о якобы "братском" для россиян народе. Братским он был только до тех пор, пока соответствовал в глазах среднего россиянина собирательному образу домовитого, молчаливого и покорного крестьянина, у которого побелена хата, прополоты картофельные грядки и аккуратно сложены в поленницу дрова. Стоило этому мифическому персонажу отвлечься от поедания метафорических драников и потребовать вполне реальные базовые гражданские права, как он немедленно превратился в агента "внешних сил" и "провокатора"".

(Меня лишь несколько удивила подводка к данной статье, говорящая, что "сторонников Лукашенко в РФ сейчас едва ли не больше, чем в самой Беларуси". Сторонников АГЛ в Беларуси сейчас, пожалуй, менее миллиона, а в России, смею предположить, в разы больше).

Суммируя вышесказанное, пока белорусский народ и Координационный Совет не пошатнут еще как минимум одну из этих трех опор, АГЛ может продолжать свое правление при рейтинге хоть 5% и с миллионом белорусов на улицах.