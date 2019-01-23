|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Революция в Венесуэле: силовики открыли стрельбу, есть раненые и убитые

5.4тЧитать материал на украинском

Во время протестов в Каракасе (Венесуэла) против президента Николаса Мадуро начались столкновения межу протестующими и силовиками.

Как передает AFP со ссылкой на полицию и неправительственные организации, военные начали использовать слезоточивый газ, а вскоре открыли стрельбу по людям.

Состоянием на 22:30 известно о 4 погибших, один из них — 16-летний подросток. Также есть информация о раненых, однако их точное число не установлено.

Новости
Инфляция 2 млрд процентов: Венесуэлу вновь возглавил друг Путина

Сообщается, что в ходе протестов также были задержаны минимум 43 человека: в Каракасе и штате Нуэва-Эспарта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе протестов в Венесуэле оппозиция избрала нового президента — главу парламента Хуана Гуайдо, которого уже поддержали США.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Николас МадуроХуан Гуайдо
Место
ВенесуэлаКаракас
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
20
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги