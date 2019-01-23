Революция в Венесуэле: силовики открыли стрельбу, есть раненые и убитые

Во время протестов в Каракасе (Венесуэла) против президента Николаса Мадуро начались столкновения межу протестующими и силовиками.

Как передает AFP со ссылкой на полицию и неправительственные организации, военные начали использовать слезоточивый газ, а вскоре открыли стрельбу по людям.

Состоянием на 22:30 известно о 4 погибших, один из них — 16-летний подросток. Также есть информация о раненых, однако их точное число не установлено.

Сообщается, что в ходе протестов также были задержаны минимум 43 человека: в Каракасе и штате Нуэва-Эспарта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе протестов в Венесуэле оппозиция избрала нового президента — главу парламента Хуана Гуайдо, которого уже поддержали США.

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