Революция в Венесуэле: Мадуро жестко ответил на ультиматум Европы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, против которого восстали граждане страны и лидеры оппозиции, обвинил страны Европейского Союза в потакании американскому главе Дональду Трампу.

С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу CNN Turk, комментируя требование Великобритании, Германии, Франции и Испании объявить в ближайшие дни о проведении досрочных выборов.

По его словам, поддерживая Трампа, Европа якобы снова делает ошибку: "Несмотря на наши 200 лет независимости, они игнорируют нашу историю. Мы гордимся нашей независимостью, в нас течет кровь наших освободителей".

"Венесуэла не связана с Европой. Европейские элиты не отражают мнение европейского народа. У нас много хороших друзей в Европе. Но лидеры европейских стран следят за словами, которое исходят из уст Трампа. Вся Европа следит за Трампом, особенно в случае Венесуэлы", — заявил Мадуро, добавив, что "если кто-то хочет уехать из Венесуэлы, он может это cделать".

Мадуро также подчеркнул, что у него нет планов относительно проведения новых выборов, утверждая, что одержал победу на выборах честно.

Николас Мадуро Інформатор

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабные протесты охватили столицу Венесуэлы 23 января. Против Мадуро вышли тысячи граждан, на улицах города начались столкновения с силовиками, которые закончились человеческими жертвами.

В тот же день лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро. Президент США подержал его и признал новым лидером государства. Вскоре на аналогичный шаг пошли еще 9 стран.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!