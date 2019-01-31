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Революция в Венесуэле: Европарламент принял историческое решение

1.9тЧитать материал на украинском

Европарламент принял резолюцию, в которой признал и.о. президента Венесуэлы Хуана Гуайдо "легитимным временным" главой страны.

О таком решении в своем Twitter сообщил президент Европарламента Антонио Таяни. На обнародованной ним видеозаписи после оглашения вердикта были слышны продолжительные аплодисменты.

"Европейский парламент признает законным временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо", – кратко отчитался о резолюции Таяни.

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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Д - демократия
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