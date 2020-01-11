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11 января • обновлено в 03:16
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"Ревнивый призрак" зло пошутил над продавщицей. Видео

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В Ирвине (Шотландия) произошел необычный инцидент – на видео попало, как что-то невдимое отодвинуло подставку, подготовленную продавщицей местного магазина, когда она собиралась заполнить верхние полки товарами.

Кадры с камеры видеонаблюдения появились на канале The Hidden Underbelly 2.0 в Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).

На них зафиксировано, что как только девушка собралась встать на заранее подставленный ящик, он как будто сам собой отодвинулся. Девушка упала и ушиблось, но, к счастью, обошлось без последствий.

"Ревнивый призрак" зло пошутил над продавщицей

"Ревнивый призрак" зло пошутил над продавщицей

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Посмотрев запись с камеры видеонаблюдения, владелец магазина и другие сотрудники убедились, что злополучный ящик как будто был отодвинут невидимой рукой. Люди уже давно верят, что в этом магазине живёт привидение женщины по имени Стейси. Местные жители шутят, что эта ревнивый призрак невзлюбил продавщицу за то, что та кокетничает с мужчинами.

Как писал OBOZREVATEL, британское издание опубликовало историю женщины, которая вышла замуж за призрак 300-летнего пирата Джека, казненного за воровство, и нуждалась в сеансе экзорцизма после расставания с ним.

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Автор
Глеб Иванов
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