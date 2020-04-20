Рестораны заработают последними: стало известно, как Италия будет выходить из карантина

Италия, которая долгое время была эпицентром коронавируса в мире, начинает постепенно смягчать карантинные ограничения. В то же время, такие меры, как ношение масок и соблюдение дистанции, отменять не будут как минимум еще полгода.

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Как сообщает "ТСН", ныне окончательное решение о сроках постепенного выхода из карантина не принято. Называют две даты – 27 апреля или 4 мая. В эти дни к работе могут вернуться компании из секторов моды, строительства и авто. Салоны красоты, если их и откроют в начале мая, то с новыми правилами безопасности – один клиент, один парикмахер.

Рестораны, бары, кафе заработают последними. Так же и кинотеатры – в кино итальянцам позволят ходить зимой. Школы будут оставаться закрытыми до сентября.

В то же время, о том, чтобы пускать в Италию туристов в стране еще не думают. Вместе с тем, планируется для сами итальянцев обустроить на пляжах прозрачные панели – отдельные кабинки с зонтами. Но эксперты эту идею критикуют. "Панели из оргстекла нельзя ставить на пляже, абсолютно. Под солнцем, которое даже в первые дни июня уже печет, это будет как в духовке. Без воздуха! Это невозможно", – говорят эксперты.

"Безусловно, нарисуем на маске нашу улыбку, потому что мы бы хотели встречать всех с улыбкой, но вряд ли может случиться, чтобы кто-то пришел на пляж, думая получить загар с маской на лице", – шутит председатель спасательной компании в Римини Мауро Ванни.

Метро собираются открыть, но с ограниченным количеством пассажиров. В Милане думают о закупке электро велосипедов, как альтернативу общественному транспорту. Маски, дистанция друг от друга в один метр – эти правила никто не отменяет и они останутся стилем жизни в течение по меньшей полгода.

Как сообщал OBOZREVATEL, административная область Италии Ломбардия записала трогательный ролик с благодарностью всем странам, которые оказали ей помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19, в том числе и Украины.

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