Ресторан или транспорт: ученые выяснили, где больше вероятность заразиться COVID-19

В барах и ресторанах риск заразиться коронавирусом является выше, чем в магазине или общественном транспорте.

Такие выводы сделали ученые из Франции, опросив 25,6 тысяч человек об обстоятельствах и местах заражения COVID-19, сообщается на сайте Института Пастера.

Кроме заведений общественного питания, высокий риск подхватить вирус сохраняется в спортзалах, однако это не касается занятий спортом на открытом воздухе.

Также исследователи обнаружили, что риск заражения повышается, если в доме живет много людей, а особенно – дети школьного возраста. Это объясняется тем, что у детей симптомы заболевания почти всегда отсутствуют.

Ученые обратили внимание на то, что их результаты следует воспринимать осторожно, поскольку исследование относится к периоду действия карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что зубные пасты, содержащие цинк или фторид олова, а также средства для полоскания рта с хлоридом цетилпиридиния (CPC) могут за две минуты нейтрализовать коронавирус в полости рта на 99,9%.