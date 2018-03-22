"Решить проблему Украины": Трамп пояснил звонок Путину после выборов

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил лидеру РФ Владимиру Путину с целью поздравить его с победой на президентских выборах.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter, раскритиковав СМИ, которые осудили его за данный поступок.

"Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама тоже звонил ему). Фейковые СМИ сошли с ума, потому что хотели, чтобы я критиковал его. Они ошибаются! Налаживание отношений с Россией (и другими) — это хорошо, а не плохо", — написал Трамп.

Он заявил, что Россия может помочь решить проблемы вокруг Украины, КНДР, Сирии, ИГИЛ, Ирана, а также с "предстоящей гонкой вооружения".

"Буш пытался наладить отношения, но ему не хватило сообразительности. Обама и Клинтон пытались, но у них не было энергии или химии (вспомните перезагрузку)", — добавил Трамп.

Как писал "Обозреватель", республиканцы раскритиковали Трампа из-за поздравления Путина на президентских выборах. Также главу США осудил сенатор Джон Маккейн.