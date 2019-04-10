"Решили отнять!" В США пояснили разницу между Голанами и Крымом

Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Вашингтон признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, но не признает оккупированный Крым частью России.

Госсекретарь отметил, что Израиль завладел Голанскими высотами, когда он оборонялся и находился под атаками, передает ТАСС.

"Нет более разных ситуаций, чем эти … Они (Израиль) получили эту территорию, чтобы продолжать защищать себя", – подчеркнул он.

При этом Россия не была в позиции обороняющейся стороны, добавил Помпео.

"Она (РФ) в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы", – акцентировал Госсекретарь, добавив, что ситуации "совершенно различны".

Он также назвал плохой системой политическую практику, в ходе которой атакующая сторона теряет часть своей территории, а затем получает ее обратно, потому что "не преуспела в этом".

"Получается так, что агрессия не влечет за собой никакой расплаты. Допустим, вы совершили нападение, которое завершилось неудачей, и у вас отняли часть вашей земли. А потом вы получаете эту землю обратно", – добавил Помпео.

Оккупированный Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал