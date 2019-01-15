''Решили хайпануть?'' Пропагандисты Кремля сцепились с депутатом Госдумы из-за Путина

На российском телевидении произошла острая перепалка между путинскими пропагандистами и депутатом нелегитимной Госдумы Юрием Афониным. Рупоры Кремля обвинили его в недоверии президенту России Владимиру Путину.

В частности, они упрекнули депутата в проведении показушного митинга против передачи Курильских островов Японии. Скандал по этому поводу вспыхнул в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Все началось с того, что ведущие программы Ольга Скабеева и Евгений Попов спросили Афонина, зачем он устроил массовые митинги на Сахалине и поднял панику среди местного населения.

Пропагандисты Кремля Скриншот видео

"Проводили, потому что на самом деле мы должны четко понимать: вот в этот период усиления санкций против Российской Федерации Япония как раз активизировала процессы по поводу островов. Почему не было ясности? Почему Лавров вот так ясно сказал только сейчас? Потому что, скорее всего, среди российской власти и среди российского бизнеса еще остались представители 90-х, которые распродавали за копейки государственную собственность, забивая гвоздь в гроб коммунизма и советской власти", — ответил он им.

Эти слова еще больше разозлили скандальную Скабееву, и она набросилась на оппонента с обвинениями по поводу клеветы в адрес Путина. "Вам показалось, что Путин решил отдать Курилы, и вы устроили митинги?!" — возмутилась пропагандистка.

Афонин, в свою очередь, выразил уверенность в том, что власть России якобы пошла на поводу у некоего "либерального лобби" и рассматривала возможность сдачи Курил. В связи с этим он и решил продемонстрировать Кремлю реакцию людей на скандальную инициативу.

"Федеральная власть на протяжении нескольких месяцев не дает четкого ответа! Вышли люди, тысячи людей южносахалинских", — пояснил российский депутат свои действия. Кроме того, он припомнил Путину и такие грехи, как пенсионную реформу и резкое повышение цен.

Юрий Афонин Скриншот видео

Скабеева нелепо попыталась вступиться за российского президента, однако из-за нехватки аргументов вновь заняла агрессивную позицию по отношению к собеседнику и обвинила его в самопиаре.

"Ладно, скажите честно: выборы скоро, решили хайпануть, вот и все! И про Донбасс там митинговали, и про Курилы, и про все на свете!" — вскипела она.

Однако Афонин также не собирался уступать пропагандистке и продолжил заваливать путинскую власть жесткой критикой. "Значит, непризнание Донбасса и Луганска и сдача островов — это будет вообще крест на нынешней власти!" — гневно высказался он.

Последняя фраза вконец вывела из себя пропагандистов, и они принялись убеждать публику в том, что такого якобы никогда не произойдет.

Ольга Скабеева Скриншот видео

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